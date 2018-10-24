На Куршской косе на борьбу против штормовых волн бросили мешки с песком

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-24T11:19:00+03:00

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На Куршской косе в шторм самым незащищенным от прорыва морских вод участком остается второй километр – тот участок не раз затапливало водой. Чтобы предотвратить очередное затопление леса и дороги ведущей к литовской границе, сотрудники национального парка создают преграду волнам при помощи мешков с песком.

В пресс-службе нацпарка сообщают, что тетраподы, призванные стать ядром авандюны, залиты водой.

- Делать у уреза воды отсыпку песчаного вала бессмысленно – его тут же смоет. По факту на данном участке Куршской косы выполнена не реконструкция существующего сооружения, а создано новое, никак не защищающее от подтопления, - констатируют в национальном парке.

Во вторник на опасном участке успели установить около 500 мешков. В среду работы продолжают.

- Устанавливаем мешки на расстоянии нескольких метров от тетраподов, которые поставлены не там, где нужно и без учета рельефа местности, - говорит пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. – Сегодня шторм сильнее, чем вчера. Направленность ветра точно такая же, когда у нас стояла вода прямо на дороге. Есть реальная опасность подтопления трассы.

Прикорневой участок традиционно являлся самым слабым звеном на Куршской косе.

Проблемы тут начались еще при советской власти. Так, в 1983 году 700 метров авандюны окзались полностью разрушены и на 36 часов коса превратилась в остров.

После этих разрушений «Балтберегозащита» уложила тетраподы с отсыпкой крупного камня в тыльной части пляжа на 1-м километре косы. Впоследствии на этом участке были сооружены волногасители из нанизанных на бетонные балки автомобильных покрышек.

В конце 80-х - начале 90-х гг. силами «Балтберегозащиты» на этом участке был восстановлен традиционными методами защитный береговой вал – авандюна. Для этого соорудили ряд пескоудерживающих клеток из штакетника. После того, как их засыпало песком, были произведены посадки ивы шелюги.

По данным национального парка, с 1997 года в результате прекращения Зеленоградским участком "Балтберегозащиты" ремонтно-восстановительных работ созданная авандюна быстро деградировала, растительный покров был уничтожен, и песок стал выдуваться в лес.

В 2007-2009 годы усилилась штормовая активность и авандюна была разрушена окончательно. К реконструкции своих сооружений на косе "Балтберегозащита" вернулась в 2016-2017 годы, когда демонтировала конструкцию 80-х годов. Вместо нее была возведена волноотбойная стенка с двойным рядом тетраподов с каменной отсыпкой. Чтобы стать ядром песчаного вала, как это было в 80-е годы, сооружение должно было находиться в тыльной части пляжа, но по факту оказалось у самого уреза воды.