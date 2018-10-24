«Комиссар Стэн» поможет искать пропавших калининградцев

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-24T12:53:16+03:00

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Городской совет депутатов Калининграда уже не первый год активно работает в социальных сетях. Ежемесячно депутаты получают около двух тысяч разнообразных обращений. Мимо очередной просьбы пройти не смогли. Председателю горсовета Андрею Кропоткину написала Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро», которая существует с мая 2015 года.

«Мы сотрудничаем с МЧС, проводим много поисков в лесу. Мечта нашего отряда – поисковая собака. Мы готовы сами с кинологами обучать ее для поисков», - сообщила Анжелика.

Васильева рассказала, как осенью этого года организация занималась поиском 81-летнего мужчины, который ушел в лес.

- К нам обратились на третьи сутки. Только на шестой день нам дали кинолога и собаку. Мы искали пенсионера тремя группами: дневной, вечерней и ночной. Работали и в дождь, и в шторм. Увы, без результата. Если бы с первого дня с нами работала собака, результат мог бы быть другим, - говорит руководитель ассоциации «Твори добро». - Именно тогда мы решили, что нужно заводить собаку.

Живой подарок Андрей Кропоткин вручил президенту ассоциации Анжелике Васильевой.Фото: Александр КАТЕРУША

Андрей Кропоткин принял решение подарить поисковой ассоциации полуторамесячного щенка немецкой овчарки. Малыша назвали Стэн. Он породистый, от первоклассных родителей, которые проходят специальную службу в регионе.

- Первые сутки после пропажи человека – самое драгоценное время, которое нельзя терять. Важно, чтобы у организации «Твори добро» была своя собака, которую можно привлекать в любое время дня и ночи, - отметил председатель городского совета. – Рад, что у нас есть такая социально ориентированная организация и так много неравнодушных калининградцев, готовых помогать.

Щенок, которого подарили поисковой группе, еще совсем кроха, но уже скоро его начнут обучать командам и профессиональным навыкам. Заниматься с овчаркой будут кинологи.

- Работы много, - говорит Анжелика Васильева. – С 1 августа этого года у нас было 56 поисковых мероприятий. Ищем и пожилых людей и детей. Теперь, с собакой, надеемся на положительные результаты поисков.

Андрей Кропоткин предложил поисковикам и дальнейшую помощь в социальных сетях. Глава горсовета призвал обращаться к нему напрямую с тем, чтобы можно было оперативно привлекать волонтеров и распространять информацию о пропавших без вести людях.