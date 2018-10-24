В эфире телешоу калининградец отказался простить бросившую его в детстве мать

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-24T15:34:47+03:00

Из всей аудитории программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Денису Борзину из Гусева посочувствовал только один человек

Изменить размер текста: A A

Почему он всех так бесит?

Хочется передать эффект аффекта, который испытываешь с первых секунд программы «Пусть говорят». Вот несколько цитат главного героя программы – 19-летнего Дениса Борзина из города Гусев.

Сразу оговорюсь: судьбе парня не позавидуешь. Вместе со старшим братом Евгением он шесть лет не жил, а мучился в семье пьющих родителей. Потом приют, позже - десять лет жизни в замещающей семье. И вот – очередная катастрофа в судьбе братьев. Приемная мать выставила их за дверь, лишив права собственности на недвижимость.

Итак, цитаты…

- Я сам попросился в приют.

- Она сказала мне, что я ей всю жизнь испортил.

- Я решил, что больше к ней не вернусь.

- Мать – не та, кто родила, а кто воспитал.

- Она брата любила, а мной она не занималась вообще. В четыре года я голышом в канаве купался.

- Мне есть было нечего. Я яблоки холодные ел.

- В три года меня сбил мотоцикл, и врачи удалили мне почку. Потом меня машина сбила.

- Папа пил. Однажды мой брат принес щенка домой. Я так радовался. Однажды я проснулся, а папа пьяный был. Он зарезал щенка и приготовил…

- Приемная мать научила читать, писать, я человеком себя почувствовал, я на колени перед ней готов встать. Сначала чувствовал тепло от нее. В 16 лет я почувствовал, что все уже. Она говорила мне: «Ты меня бесишь». Начала душить меня. Я убежал. В окно. Босиком бежал 13 километров.

- Мне жить негде. Я живу на улице. У меня даже обуви нет. Я в кедах хожу.

Какая странная закономерность - почему же Денис так всех бесит?

Брат как дипломат

Именно брат Дениса – Евгений обратился за помощью к журналистам «Первого канала». С их помощью он хотел помирить младшего брата с матерью.

- Он сам к матери ушел! – кричал Денис на Женю, когда тот вошел в студию. – А мне жить негде. Но к ней я не вернусь!

- Денис, - убеждал Евгений. – Давай, не обижай нашу маму, Оксану Анатольевну. Ты помнишь только плохое, а не помнишь хорошее! Ты же знаешь, что приемная мама взяла нас, чтобы заработать.

«К ней» - это к матери, ее зовут Оксана Арисова. Она и перед эфиром на телекамеру говорила: «Сыночек, прости меня, пожалуйста, возвращайся домой!». И в студию пришла. И первым делом не села-утонула в мягком диване, а подошла к Денису: мол, сыночек, прости меня, пожалуйста!

А Денис отскочил от нее, как от черта, отмахивался, качал головой, повторял: «Нет, нет, нет!». И продолжал выкрикивать претензии, жалеть себя, добавлять все больше и больше деталей из своей горькой жизни.

Мать сначала рыдала, слезами умывалась, молчала, а потом ка-а-ак взорвется.

- Да, пила я, пила! – кричала женщина. – Отец твой бил меня, я комбикорм воровала, чтобы продать его и вас накормить!

Оксана Арисова, биологическая мать Дениса.Фото: Первый канал

Почему без жилья?

Студия попыталась выяснить, как же так получилось, что приемная мать оставила братьев Борзиных без жилья и без средств к существованию.

По словам Дениса, его брат набрал кредитов. Приемная мать, боясь, видимо, что кредиторы могут за долги отобрать дом, убедила переписать доли на ее родную дочь. При этом Денис несколько раз повторил, что не понимает, на кого он свою долю переписал.

- Вы оба – взрослые люди! Что вам мешает начать строить свою жизнь? – несколько раз спрашивали обоих братьев эксперты. – Хватит уже во всем винить родную и приемную матерей.

Но братья, похоже, не слышат, о чем их спрашивают.

Приемная мать – Надежда Арисова - выразила готовность съездить с Евгением и Денисом к нотариусу и выдать им деньги за жилищные доли.

Хватит жаловаться!

В финале программы, как водится, объявили результат ДНК-теста на установление материнства. Оксана Арисова на 99 процентов признана биологической матерью Дениса Борзина. Только, похоже, Дениса этот результат вообще не интересовал. Он продолжал повторять: «Нет, нет, нет! Я десять лет называл «матерью» другую женщину. Я к ней не вернусь!». И продолжал кричать на родную мать, мол, почему ты на связь не выходишь с Даней и Настей (это якобы брошенные Оксаной Арисовой другие ее дети)? Почему ты брату открытки присылала, а мне – никогда? Почему к брату в приют приходила, а ко мне – нет? Почему ты ему плеер дарила, а мне нет?

И так далее, и тому подобное.

Разделяю эмоции коллеги, журналиста «Комсомолки» Александра Яковлева. Он в качестве эксперта присутствовал на телешоу.

- Денис! – Александр Яковлев, наконец, вышел из себя. - Что происходит? Всю программу мы только и слышим от тебя: «Нет, нет и нет» Либо ты сделаешь первый шаг, либо не жалуйся на всю страну, что ты живешь на улице! Мы видим тебя, загнанного в угол. Если хочешь выйти из этого угла – скажи матери: «Я тебя слышу, спасибо, что ты дала мне жизнь!»

Из всей аудитории главному герою программы посочувствовал лишь молодой человек по имени Алексей. По его словам, он проникся историей Дениса и хочет поддержать парня.

- На первое время могу дать жилье и работу, - сказал Алексей.

Денис поблагодарил незнакомца и пообещал, что скоро «встанет на ноги». Но никто в тот вечер так и не увидел даже намека на то, что Денис сможет простить свою биологическую мать.