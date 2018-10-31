«Работа на АВТОТОР стала семейным делом»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-31T18:14:28+03:00

Олег и Елена Кофовы пришли на автозавод больше 20 лет назад, а теперь ряды автоторовцев пополнили и их дети

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Звание крупнейшего работодателя нашей области калининградский АВТОТОР удерживает уже не первый год. Сегодня на всех производственных площадках компании заняты около 2700 человек. Есть в этом огромном коллективе и настоящие трудовые династии. Вместе с родителями на предприятии работают взрослые дети, а иногда и внуки. Нередко на производство «подтягиваются» и другие родственники, а кто-то именно здесь встречает свою вторую половинку.

Среди тех, для кого АВТОТОР стал практически семейным делом, - калининградцы Олег и Елена Кофовы. Супруги пришли на завод в далеком теперь 1997 году, когда зарождающееся автопроизводство многим калининградцам казалось едва ли не авантюрой. Но Кофовы поверили в новое предприятие - Олег Михайлович устроился водителем, Елену Александровну приняли на склад. И ни разу не пожалели о своем решении.

Олег Кофов с дочерью Александрой, которая теперь занимается ландшафтным дизайном на АВТОТОР

- У меня друг сначала на А­ВТОТОР пришел, а потом и меня позвал, - вспоминает Олег Михайлович. - Я проработал полтора года, но после дефолта в 98-м решил поискать что-то другое. Сами знаете, какой это был период, автомобильный рынок упал, никто не знал, что будет дальше. Я ушел, жена осталась на заводе. Потом все нормализовалось, в 2000 году я вернулся и вот уже 18 лет работаю водителем при администрации нашего завода. Вначале у нас были служебные микроавтобусы KIA Besta, потом - KIA Sephia, а теперь тоже KIA, но уже Cerato. Кто-то скажет, что работа водителя скучная, но только не в моем случае. В гости на АВТОТОР часто приезжают известные люди. В середине 2000-х, например, я привозил нашего прославленного борца Александра Карелина. Когда бы еще довелось лично встретить такого человека?

По стопам родителей первым в семье пошел сын Андрей. Как и у отца, в его автоторовской карьере тоже случился перерыв: немного поработав на АВТОТОР, Кофов-младший ушел служить в армию по контракту, а спустя три года вернулся на завод. Сейчас Александр - слесарь механосборочных работ 4-го разряда и останавливаться на этом не намерен. В настоящее время он повышает квалификацию за счет АВТОТОР и не раз получал от работодателя предложения о повышении. Но принимать их пока не спешит, сосредоточившись на учебе.

1 октября нынешнего года в дружный коллектив АВТОТОР влилась старшая дочь Кофовых Александра. Ее первое знакомство с компанией состоялось еще раньше. Александра - ландшафтный дизайнер и несколько лет назад выполнила проект по озеленению территории автозавода. Затем окончила вуз в Санкт-Петербурге, стала счастливой мамой и после окончания декретного отпуска нашла на АВТОТОР постоянную работу именно по своей специальности!

К слову, как раз недавно территория завода в поселке имени Космодемьянского пережила настоящее преображение. Перед главной проходной появился уютный парк с живописными цветами и кустарником. Заработал еще один фонтан посередине знаменитого автоторовского озера, а по вечерам глаз радует разноцветная подсветка.

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- Чтобы человек получал удовольствие от своего труда и в хорошем настроении начинал каждый день, нужно создавать комфортные условия не только на рабочем месте, но и вокруг него. И я рада, что руководство АВТОТОР разделяет эту точку зрения, - говорит Александра.

Кофовы не исключают, что спустя каких-то 15-20 лет их трудовая династия на АВТОТОР продолжится. Самому младшему в семье - маленькому Артемке - только-только исполнилось три годика.

- Если еще и внук однажды придет на АВТОТОР, мы все будем только за, - счастливо улыбается Олег Михайлович.

Добавим, что сегодня на автозаводе по-прежнему открыт ряд вакансий. Подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефонам: 7 (4012) 59-00-33 и 7 (4012) 59-01-44.

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