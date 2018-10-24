«Могла упасть от порыва ветра»: В Калининграде снесли стелу памятника морякам-балтийцам

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-24T15:07:53+03:00

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Во вторник 23 октября в Калининграде демонтировали стелу памятника морякам-балтийцам. Как сообщил «Комсомолке» гендиректор фирмы-подрядчика «Строй Демонтаж» Анатолий Волков, стелу удалось обрушить только во второй половине дня.

- Мы изначально не планировали ее ронять, - говорит Волков, - собирались разобрать ее прямо на месте. Однако конструкция оказалась не цельной, а составной. К тому же, закладные (металлические элементы, устанавливаемые для соединений сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой до бетонирования – Ред.) снизу так сильно прогнили, что конструкцию мог уронить даже порыв ветра.

Стела состояла из трех частей, а арматура успела прогнитьФото: Иван МАРКОВ

Напомним, первые трещины на памятнике морякам-балтийцам появились во время реконструкции набережной Трибуца. Тогда же городские власти сообщили, что будут следить за состоянием стелы, после чего примут решение, что с ней делать. В прошлом году вдоль набережной Трибуца было проведено комплексное обследование, которое выявило, что «площадка, на которой расположен памятный знак морякам-балтийцам, сложена из грунтов, которые имеют низкие прочностные характеристики, и невысокую несущую способность, а стела имеет большую парусность и недопустимый крен». Тогда же стелу признали аварийной.

Дальше в дело вступили ветеранские организации и общественный совет при главе города. На демонтаж все согласились, правда, с оговоркой «сохранить остальные элементы памятного знака». В частности, было предложено продолжить стену с памятными досками и разместить на ней информацию о военных операциях Балтийского флота в период 1941-1945 годов. Средства на капремонт посоветовали предусмотреть в бюджете на 2019 год, а архитектурное решение по обновлению памятного знака и его внешний облик, перед началом работ вынесут на общественное обсуждение.

Пока же реализован первый этап реконструкции – снос. Причем, стела упала вдоль всего памятника, зацепив буквы «Родина помнит», а также дату «1945». Сейчас это место прикрыто черной полиэтиленовой пленкой.

- Мелкие повреждения есть, но мы сегодня-завтра все поправим, - прокомментировал ситуацию с дефектами Анатолий Волков. – Ничего смертельного там нет. Гранитные элементы по периметру мы тоже восстановим в полном объеме. Скажу только, что хорошо, что так пошло, а не на керамогранит набережной. Если бы в ту сторону упала стела, могло бы быть плачевно. Прославились бы на всю страну.

Волков также заявил, что охрана труда в его предприятии на первом месте.

Место падения сейчас прикрыто черным полиэтиленом, скрывающим дефектыФото: Иван МАРКОВ

Памятный знак морякам-балтийцам был спроектирован скульптором В.В. Моргуновым и установлен на Московском проспекте в 1978 году. Сегодня он является объектом культурного наследия местного значения. Последний ремонт тут проводился осенью 2014 года.