В Пионерском мощный шторм выбросил на берег килограммы янтаря

25 Окт. 13:34 2018-10-25T13:50:14+03:00

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После страшного шторма, который принес на калининградскую Балтику североатлантический циклон, к побережью прибило неисчислимое множество янтаря. В четверг в Пионерском, как только море чуть утихло и лишь забрезжил рассвет, десятки ловцов янтаря, облаченных в черные гидрокостюмы и вооруженные сачками, бросились в морскую пучину под двухметровые волны. Отчаянные мужчины явно рисковали головой, но охотничий азарт сделал свое дело. За ловцами с променада наблюдали сочувствующие женщины.

Некоторым счастливчикам попадались довольно крупные образчики реликтовой смолы, но они особо свою удачу не афишировали и отправляли добычу в специальные мешочки. Один из старателей вообще из скромности сказал следующее:

- Да мало крупняка, в основном кусочки размером с фалангу мизинца.

Каждый год после экстремальных по силе штормов, обычно в ноябре и декабре, море выносит на участке побережья в районе Пионерского массу солнечного камня довольно крупных фракций. Особенно много янтаря можно было увидеть поздней осенью 2016 года. Летом, как правило, попадается на пляже мелкий янтарь, который с удовольствием собирают приезжие отдыхающие.