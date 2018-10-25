2018-10-25T14:27:43+03:00
История современности

Новая версия: Янтарная комната находится не в калининградских подземельях, а в США

Ее озвучил живущий в Латвии российский историк и писатель Александр Мосякин
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Деталь восстановленной Янтарной комнаты.Деталь восстановленной Янтарной комнаты.Фото: Википедия
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Живущий в Латвии российский историк и писатель Александр Мосякин уверен, что легендарную Янтарную комнату не стоит искать в подземельях Калининграда. В эфире радио «Комсомольская правда» исследователь архивных документов сделал сенсационное заявление: оставшиеся от «комнаты» панели после войны увезли в Соединенные Штаты Америки.

- Есть документ, который я нашел только в 2011 году — это допрос от 2 апреля 1946 года директора ресторана "Блюдгерихт" (находился в Королевском замке Кёнигсберга - Ред.). По его словам, 9 апреля 1945 года янтарные панели и все имущество Орденского зала Королевского замка оказалось в руках советских властей! По документам янтарные панели вывозили, как немецкую ценность, в восточный Берлин, а в 1950-м году ее передали американцам! Я полагаю, что в уплату по ленд-лизу, - рассказал Мосякин.

По словам писателя, немецкий вариант Янтарной комнаты был меньше той, которую упакованной и готовой к эвакуации вывезли из Царского села.

Александр Мосякин в студии радио "КП". Фото: Иван МАРКОВ

Александр Мосякин в студии радио "КП".Фото: Иван МАРКОВ

- Помещение в южном корпусе Кенигсбергского замка было примерно на треть меньше, чем в Царском селе, откуда «комнату» вывезли. И когда ее собрали, остались лишние детали. Их ждала совсем другая судьба. Саму Янтарную комнату к концу войны хранили в Королевском замке. Перед налетами британской авиации ее разобрали и спрятали, «лишние» детали положили повыше, и они просто оплавились во время пожаров. В конце 1944 года поступили директивы эвакуировать ее в Германию, и Кох затеял опасную игру с Гитлером — начали отправлять одну-две «лишние» детали, называя их «янтарной комнатой». Потому она оказалась разбросана по всей Европе. Но основная часть оставалась в замке, в том числе после неудачной попытки эвакуировать ее 22 января 1945 года через Южный вокзал. 30 марта 1945 года «комната» еще точно была в замке, об этом говорят свидетельства из комендатуры, - уверяет Мосякин.

Александр Мосякин написал несколько книг о судьбе вывезенных из России в разное время сокровищ. В Калининград он привез также уникальные архивные документы по золоту Российской империи, отправленному большевиками на Запад.

Радиоэфир с Александром Мосякиным слушайте ЗДЕСЬ.

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