Как в Калининграде подготовить машину к зиме: отвечают специалисты

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-25T15:12:02+03:00

Погода подсказывает, что пора позаботиться о смене летней резины на зимнюю

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Менять летнюю резину на зимнюю по закону положено с 1 декабря, однако спровоцированные дождями девятибалльные пробки на этой неделе показали калининградским автомобилистам - пора. Как правильно подготовить машину к зиме, выяснили в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Подходит ли для калининградских дорог всесезонная резина?

- Нет, нашего региона не подходят такие покрышки, - говорит специалист шинного центра Сергей Никольский. - Всесезонка хороша, когда температура не опускается ниже 15 градусов.

Шипованная резина в Калининграде тоже не популярна — у нас больше голого холодного асфальта, чем снега, и шипы создают только эффект дополнительного скольжения.

По словам эксперта, в зимней шине работает не только протектор, но и его состав: эфиры, масла. Шины — первый элемент после тормозов, который должен быть в максимально исправном состоянии к зиме.

Можно ли сменить шины самостоятельно?

По словам Сергея Никольского, самостоятельно менять шины опасно, ведь нужно правильно закрутить все гайки и болты, отбалансировать колеса, чего нельзя сделать без помощи специальных инструментов и умений.

Пришло время менять резину.Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда нужно «переобуваться»?

- Не только до снега, но и до первых холодных осадков, - говорит Елагин. - Сейчас в области установилась среднесуточная температура на уровне 4-5 градусов, летняя резина уже не нагревается и в экстренной ситуации подведет.

Что кроме шин нужно подготовить к сезону?

- Обязательно нужно заменить охлаждающую и омывающую жидкости, - говорит руководитель калининградского техцентра Владимир Скрябин. - Кроме того, перед новым сезоном надо менять фильтры, проверять состояние тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя руля, масла в двигателе и коробке передач. Посмотреть все резиновые уплотнители, отрегулировать фары, работу аккумулятора, прочистить водостоки в машине.

Водителям, которые хорошо ухаживают за своим автомобилем, на подготовку к сезону хватит 5-10 тысяч рублей. Однако если какие-то проблемы запущены, все будет стоить дороже. Кроме того, специалист советует в холодное время года ездить с полным бензобаком, чтобы не скапливался конденсат, и прогревать машину не меньше пяти минут.

- У нас была такая ситуация, когда девушка сразу тронулась на БМВ x5, выдавила все сальники, и ремонт ей обошелся в 60 тысяч рублей, - рассказал Владимир Скрябин.

Как подготовиться к зиме водителю?

По словам руководителя школы контраварийного и экстремального вождения Артема Елагина, движение в холодное время года должно быть плавным и уверенным. Периодически во время езды нужно проверять состояние дороги коротким нажатием на тормоз. Если срабатывает антиблокировочная система — значит скользко, надо ехать медленнее.

Программу «Говорит Калининград» о подготовке машины к зиме слушайте ЗДЕСЬ.