Дело генерала Мартынова: «Кому я мешаю в этой жизни?!»

25 Окт. 18:20 2018-10-25T18:21:49+03:00

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На днях стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД России по Калининградской области Евгения Мартынова. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Причем, как подтвердили в региональном Управлении СКР, которое ведет расследование, преступление было совершено именно в период службы подозреваемого в самом западном регионе страны.

Из Москвы и обратно

Стоит напомнить, что в Калининград Мартынов прибыл в разгар очередной реформы всей российской милиции с тотальной переаттестацией личного состава и последующим переименованием в полицию. В связи с этим обстоятельством, а также с тем, что новый руководитель УМВД имел звание аж генерал-лейтенанта (его предшественники, как правило, были полковниками, которым вскоре после назначения вручали погоны генерал-майора) моментально поползли слухи о том, что главная задача Мартынова - переждать неспокойное время подальше от Москвы. А когда все устаканится, вернуться обратно – на повышение. Хотя и прежняя столичная должность генерала была достаточно высокой, он возглавлял Главный информационно-аналитический центр МВД России.

Согласно другой версии (впрочем, отнюдь не исключающей и первую), странноватое, на взгляд понимающих людей, назначение пролоббировал тогдашний первый замминистра внутренних дел Михаил Суходольский, которого считали покровителем Мартынова. Предполагалось, что это будет ненадолго. Но Суходольский в последующем проиграл схватку за министерское кресло и оказался начальником ГУВД Санкт-Петербурга – в должности, откровенно не соответствовавшей ни его званию, ни, тем более, амбициям. А затем его и вовсе «ушли» в отставку. И Мартынов, что называется, завис в провинции.

В общем, бытовало стойкое убеждение, что новоиспеченный калининградец Мартынов спит и видит себя вновь москвичом. Как бы то на самом деле ни было, в Калининграде генерал-лейтенант наиболее ярко проявил себя в трех моментах.

Генерал Мартынов любил лично ловить янтарных старателей за рулем квадроцикла.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

«Безопасный город» и опасный янтарь

Первым делом он раскритиковал в пух и прах десятилетнюю работу в регионе своего предшественника – Сергея Кириченко, инициировав в его отношении служебную проверку. Никаких ее конкретных результатов в итоге озвучено не было, да и всерьез повредить бывшему главе областного УМВД они смогли бы, разве что проверяющие сумели б накопать на «уголовку», ведь к тому моменту Сергей Андреевич уволился из органов по собственному желанию. Зато своей должности в итоге лишился Юрий Казаков, руководивший областной Госавтоинспекцией 20 лет кряду.

Все тот же Сергей Кириченко запомнился калининградцам, во многом благодаря тому, что нанес мощный удар по процветавшей до этого здесь практике возвращение похищенных автомобилей за выкуп. Говорят, что в немалой степени этому поспособствовала и изменившаяся экономическая конъюнктура, но количество автоугонов в регионе и впрямь заметно сократилось. Евгений Мартынов вполне логично решил совершить что-то столь же масштабное, и активно начал пробивать внедрение в Калининграде и области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Выбить из федерального центра необходимые начальные средства помогли нужные связи и то, что региону предстояло принимать у себя матчи футбольного чемпионата мира. Так что нынешним обилием (а будет еще больше) видеокамер на местных улицах и дорогах калининградцы обязаны в том числе стараниям Евгения Владимировича.

А вот с другой столь же вечно актуальной, как автоугоны, для самой западной области страны проблемой – нелегальной добычей янтаря все вышло, как всегда, непросто. Мартынов прекрасно понимал, что исключительно на поимке «черных старателей» особых дивидендов не снискать (хотя генерал при случае с удовольствием принимал личное участие в облавах, азартно гоняя на квадроцикле). Поэтому обнаружение в декабре 2013 года огромного тайника, в котором хранились тонны «солнечного камня», принадлежавшие, по версии правоохранителей, крупнейшему местному воротиле на ниве этого криминального бизнеса, поначалу сулило стать выдающимся достижением. Но заподозренный в незаконном возврате НДС на 350 миллионов рублей подозреваемый «янтарный барон» скрылся за границей. А потом грянула еще большая неприятность в виде обнаружившейся недостачи более чем 40 кило конфискованного янтаря. И хотя тут все в итоге удалось списать на стрелочника в лице конкретного лейтенанта полиции, неприятный осадочек от этого скандала остался.

Поставил на «прослушку» - попал под «уголовку»

Поэтому, когда в июне 2016-го президент России освободил Мартынова от занимаемой должности, назначив главным инспектором МВД РФ, Евгений Владимирович наверняка обрадовался. Сбылась его мечта вернуться в Москву – и, как положено, «с повышением». Вот только по новой карьера в министерстве как-то не задалась. Не проработав и пяти месяцев, генерал оказался числе четырех уволенных президентом высокопоставленных сотрудников МВД России.

Как сейчас стало понятно, на этом неприятности для Мартынова (который сейчас числится в декретном отпуске по уходу за ребенком) не закончились. Статья 285, ч. 1, по признакам которой возбуждено уголовное дело – это вплоть до четырех лет лишения свободы. Хотя, если повезет, можно отделаться арестом, принудительными работами, а то и вовсе штрафом. Но что конкретно вменяют в вину отставному генералу?

- Решение принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - По версии следствия, с декабря 2015-го по май 2016 года экс-руководитель УМВД России по Калининградской области совместно с подчиненным, руководствуясь личной заинтересованностью, организовал незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор сведений о частной жизни двух граждан, чем нарушил их конституционные права и дискредитировал авторитет правоохранительных органов в глазах общественности.

Имена потерпевших не раскрываются. Успевшие выдать на телеканале «Россия 24» сюжет о генерале Мартынове журналисты намекают, что прослушивали (и даже вели с помощью «наружки») именно их во время служебной командировки в Калининград. Сам Евгений Владимирович уверяет, что на протяжении всей своей 38-летней службы в органах внутренних дел не совершал ничего противозаконного.

- Кому я мешаю в этой жизни?! – задается вопросом генерал.