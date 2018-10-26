Строительство поликлиник и кадровый дефицит: что нового в калининградской медицине

26 Окт. 10:43 2018-10-26T10:43:53+03:00

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Сегодня на территории Калининграда работают 11 поликлиник, 7 стационаров, а также диспансеры, станция переливания крови и другие медицинские организации. Благодаря проведению чемпионата мира по футболу город получил обновленные клиники – инфекционную больницу и Больницу скорой медицинской помощи, а также современную диагностическую базу, новые технологии и передовые методики оказания медицинской помощи.

- Калининград стремительно развивается, и у нас есть общее понимание по дальнейшему развитию городской сети объектов здравоохранения, – отметил Александр Кравченко на заседании общественного совета при главе города. – В будущем году мы планируем начать разработку проекта для строительства в Калининграде двух новых поликлиник, в этом у нас также есть поддержка и главы региона, и федеральных властей. Мы готовы к самому широкому обсуждению всех вопросов здравоохранения с городскими властями в любом формате.

По словам министра, серьезно удалось продвинуться в снижении кадрового дефицита, хотя этот вопрос все еще не снят с повестки дня, особенно в первичном звене. Для того, чтобы свести проблему к минимуму, с начала года стартовала реализация разноплановой программы, направленной на адресное социальное сопровождение медиков. О здоровье калининградцев заботятся более двух тысяч врачей и четыре тысячи представителей среднего медицинского звена.

- Мы очень много сделали, для того чтобы повысить привлекательность работы в наших учреждениях для медперсонала как в профессиональном, так и в социальном плане, – подчеркнул Александр Кравченко.

Министр констатировал, что, несмотря на отмечаемое в последнее время снижение рождаемости по объективным причинам, в городской черте существует хороший тренд в плане роста продолжительности жизни и уменьшения цифр смертности. Этому способствовало в том числе открытие новых отделений в Центральной городской клинической больнице и Городской больнице №1, изменение в перемещении потока пациентов кардиологического профиля, создание выездной паллиативной помощи на базе Городской больницы №2, запуск отделений патанатомии с современной лабораторией, офтальмологии и второй нейрохирургии в областной больнице. Безусловно, успешным, по определению Александра Кравченко, стал проект создания сети центров женского здоровья, второй, наряду с открытым на улице Иванникова, будет создан в 2019 году в ЦГКБ.

КСТАТИ

В минувший вторник министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой показали на практике преимущества региональной медицинской информационной системы. Александр Кравченко пояснил, что в настоящее время завершается второй этап внедрения автоматизированной системы управления льготным обеспечением населения.

- Система, которую мы запустили с февраля этого года, позволяет контролировать всю цепочку - от формирования заявки лечебного учреждения и всей логистики до отпуска препарата пациенту и остатков товара на складе фармкомпании. Все очень прозрачно и понятно, - подчеркнул министр.

Глава Минздрава РФ отметила, что Калининградская область должна стать пилотным регионом по предстоящей реализации проекта модернизации лекарственного обеспечения.