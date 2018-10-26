2018-10-26T11:02:17+03:00
Происшествия

Последствия шторма в Калининграде: Рухнувший ветряк, отключения света и янтарь на пляжах

Стихия на самом западе России бушевала почти двое суток
Михаил ЯНОВСКИЙАлександр КАТЕРУШАОльга ГОНЧАРОВА
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Огромная ветроустановка упала после того, как порывом ветра в лопасти занесло посторонний предмет.Огромная ветроустановка упала после того, как порывом ветра в лопасти занесло посторонний предмет.Фото: klops.ru
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Сильный ветер в нашу область принес атлантический циклон, центр которого располагался над Скандинавией. Региональному управлению МЧС пришлось вынести сразу три штормовых предупреждения. Первое касалось, собственно, ветра, второе - волнения на Балтике, а третье - подъему воды в Преголе.

По информации единой дежурно-диспетчерскую службы Калининграда, в городе повалило около двух десятков деревьев, произошел обрыв воздушных линий с отключением 964 светоточек, а 12 участков дорог оказались серьезно подтопленными. Но традиционно сильнее всего о т разгула стихии пострадали прибрежные районы области.

ЧП на побережье

Самое масштабное разрушение нынешний шторм учинил в поселке Куликово. Днем в среду там упал один из ветряков. К счастью, никто не пострадал, да и сам ветряк давно не работал - весь ветропарк вывели из эксплуатации еще в апреле.

- Порывом ветра в лопасти ветроустановки занесло посторонний предмет. В результате агрегат был разрушен, - уточнили причины ЧП в администрации Зеленоградска.

По информации «Янтарьэнерго», в штормовые дни по части отключения электроэнергии больше пострадали Светлогорский район, Светловский и Гвардейский городские округа. В общей сложности обесточенными оказались 40 населенных пунктов, 144 трансформаторных подстанции. В 20:00 в среду все потребители были запитаны.

На Куршской косе преграду волнам построили при помощи мешков с песком. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе преграду волнам построили при помощи мешков с песком.Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Коса под угрозой

На Балтийском море циклон развернулся в полную силу. По информации Балтфлота, скорость ветра ночью с 23 на 24 октября достигала 25, а порывами - 28 метров в секунду. Волнение в районе Балтийска было до 6 баллов, высота волн - 4-5 метров.

На Куршской косе в шторм самым незащищенным от прорыва морских вод участком остается второй километр. Чтобы предотвратить очередное затопление леса и дороги ведущей к литовской границе, сотрудники национального парка создали преграду волнам при помощи мешков с песком. Тетраподы, призванные стать ядром авандюны, залило водой.

Несмотря на ослабление ветра, работы на косе продолжались и вчера. В самом уязвимом месте построили вал из более тысячи мешков с песком, но вода продолжала поступать в лес. На помощь коллективу нацпарка пришли сотрудники Пограничного управления ФСБ.

Богатый улов

В Пионерском мощный шторм выбросил на берег килограммы янтаря. В четверг, как только море чуть утихло и лишь забрезжил рассвет, десятки ловцов солнечного камня, облаченных в черные гидрокостюмы и вооруженные сачками, бросились в морскую пучину под двухметровые волны. Отчаянные мужчины явно рисковали головой, но охотничий азарт сделал свое дело. За ловцами с променада наблюдали сочувствующие женщины.

Некоторым счастливчикам попадались довольно крупные образчики реликтовой смолы, но они особо свою удачу не афишировали и отправляли добычу в специальные мешочки. Один из старателей вообще из скромности сказал следующее:

- Да мало крупняка, в основном кусочки размером с фалангу мизинца.

Каждый год после экстремальных по силе штормов, обычно в ноябре и декабре, море выносит на участке побережья в районе Пионерского массу солнечного камня довольно крупных фракций. Особенно много янтаря можно было увидеть поздней осенью 2016 года. Летом, как правило, попадается на пляже мелкий янтарь, который с удовольствием собирают приезжие отдыхающие.

В Калининграде повалило два десятка деревьев. Одно из них - любимая ива редакции "Комсомолки". Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде повалило два десятка деревьев. Одно из них - любимая ива редакции "Комсомолки".Фото: Иван МАРКОВ

КСТАТИ

В субботу снова ветер?

Все три штормовых предупреждения в нашей области уже отменили, но не исключено, что в ближайшее время МЧС объявит новые. Синоптики ожидают очередное усиление ветра, которое должно прийтись на субботу. Скорость в порывах завтра может составить 24 метра в секунду. Атмосферное давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба. В воскресенье непогода отступит.

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