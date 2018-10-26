«Потому что мы джаз-банда!» Полиция начала проверку по факту нападения на уличных музыкантов в Калининграде

26 Окт. 12:50 2018-10-26T14:53:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны некоторые подробности конфликта, произошедшего вечером 25 октября на площади Победы в Калининграде между двумя местными жителями и четырьмя уличными музыкантами.

Напомним, музыку в исполнении бродячего оркестра, расположившимся в районе перекрестка Ленинского проспекта и улицы Черняховского, неожиданно жестко раскритиковали жильцы дома напротив, через дорогу. Сначала к самозабвенно наяривавшим популярные мелодии музыкантам подбежал мужик с топором. К счастью, своим плотницким инструментом 49-летний калининградец начал крушить не головы трубадуров, а их музыкальные инструменты.

Наверное, оркестранты, трезво оценивая собственные таланты, возможность подобного нападения предвидели. И попытались обороняться бейсбольной битой, которую, как оказалось, таскали с собой в рюкзаке. («Потому что мы джаз-банда!») Однако на подмогу нападавшему пришла не менее решительно настроенная дама, которая сумела отобрать у музыкантов спортинвентарь и им же доломала то, что не успел повредить топор. Но в итоге победителями, как обычно оказались прибывшие на место происшествия блюстители порядка в лице наряда патрульно-постовой службы.

- Всех участников инцидента доставили в отдел полиции Ленинградского района, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – После того как личности граждан были установлены, в полицию поступило четыре заявления от музыкантов. Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Из людей никто не пострадал.

Стоит добавить, что если уголовное дело, все-таки, возбудят, в нем, скорее всего, будет фигурировать 167-я статья УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкции ее первой части предусматривают, на выбор: штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, а в пиковом случае – до двух лет лишения свободы. Если же проверяющие посчитают, что все было совершено из хулиганских побуждений, кроме принудительных работ, виновным может грозить уже до пяти лет «зоны».