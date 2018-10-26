По просьбам горожан: на набережной Трибуца в Калининграде построили первый обещанный спуск к променаду

СЕГОДНЯ 18:56 2018-10-26T18:56:44+03:00

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На набережной Трибуца наконец-то построили первый из двух обещанных спусков к променаду. Как сообщил в четверг на своей персональной странице в фейсбуке председатель комитета архитектуры и строительства (КАиС) Артур Крупин, спуски оборудованы по просьбам горожан.

- К середине ноября с другой стороны от здания, в котором расположена поликлиника, откроется спуск двухметровой ширины для маломобильных групп горожан. Он также будет выдержан в стилистике всей набережной Трибуца, - заявил Крупин.

На сайте мэрии позже появился подробный комментарий председателя КАиС, в котором он объясняет, что для полутора километров набережной пяти предусмотренных проектом спусков все-таки маловато. Там же он поясняет, что минимальное расстояние между лестничными спусками составляло 150 метров, а максимальное – 360.

Строительство второго спуска на набережную Трибуца - для маломобильных групп населения.Фото: Иван МАРКОВ

- В администрацию Калининграда от родителей маленьких детей поступало много просьб оборудовать рядом с поликлиникой дополнительный спуск на набережную, поскольку специальный подъемник сразу же сломали, - продолжает уже пресс-служба мэрии, - а поднимать и спускать коляску с малышом по лестнице тоже проблематично. Просили калининградцы оборудовать и еще один лестничный спуск. Проектные решения для реализации этой идеи появились оперативно, но в бюджете города не было денег на ее воплощение. В этом году средства нашлись.

Тут надо напомнить, что на оба спуска бюджет потратил 6 858 510 рублей. Информация об этом в начале сентября появилась на сайте госзакупок. За проектирование взялось ООО «Ампир», а подрядчиком выступила «Балтийская Строительная Компания». Интересно, что в марте 2015 года мэра Александра Ярошука буквально за руку поймала одна из мам с коляской, предложив помочь ей подняться к поликлинике. Тогда же глава города заявил, что тут действительно необходим пандус. Уже в середине мая того же года во время прогулки по набережной Ярошук заявил губернатору Николаю Цуканову, что на строительство дополнительного спуска для маломобильных групп потребуется 1 081 000 рублей, а также 942 тысяч рублей на пандус. Денег тогда хватило только на пандус, и его, как сообщила выше пресс-служба мэрии, довольно быстро сломали.

Несмотря на удорожание спусков, их строительство - хороший знак, так как власти, наконец, услышали жителей, вынужденно вытаптывавших газон целых три года в ожидании благоустройства. К слову, съезд для маломобильных групп населения, как обещает Артур Крупин, будет построен в середине ноября этого года.