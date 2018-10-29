«Буду вечно молодым!» Калининградские комсомольцы вспомнили первую любовь

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-29T13:33:23+03:00

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Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Или просто комсомол. Уже 27 лет нет такой организации – ушла в историю вместе с СССР. Однако память о ней жива.

29 октября исполнится сто лет со дня создания ВЛКСМ, но этот вековой юбилей многие ждут еще и как личный праздник. Для миллионов россиян комсомол – больше, чем важная часть общего прошлого. Это и важная часть их жизни. Молодость…

По всей стране уже катится волна самых разных мероприятий, приуроченных к 100-летию ВЛКСМ. Не осталась в стороне и наша область. Конечно, будет и «общий сбор» бывших комсомольцев (хотя сами они настаивают на том, что комсомольцы бывшими не бывают). А накануне юбилея в «главном» загсе региона чествовали комсомольские семьи. То есть такие пары, в которых и муж, и жена не только были активными комсомольцами, но и познакомились в немалой степени благодаря комсомолу.

Галина и Михаил Андреевы признались, что свое свадебное торжество устроили на лесной поляне.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Знамя и «пионеры»

У всех за плечами - солидный супружеский стаж. У каждого - внуки. Однако, переступая вновь порог загса, никто не мог скрыть волнения. Особенно те, кто когда-то именно здесь расписался.

- Я не ошибаюсь, раньше ведь тут зеленые стены были? – уточняет один из гостей.

- Точно, зеленые, – подтверждает начальник управления ЗАГС Калининграда Анатолий Булкин.

После ремонта наш Дворец бракосочетаний выглядит просто великолепно. Кто-то из дам вздыхает:

- Да, а вот у нас регистрация брака проходила совсем в других условиях…

Но уже через минуту грустинка улетучивается. Из динамиков начинает звучать:

- Взвейтесь кострами, синие ночи!

Мы пионеры – дети рабочих.

Близится эра светлых годов,

Клич пионера: «Всегда будь готов!»

И под старый добрый пионерский гимн в образе юных ленинцев выходят воспитанники Дворца творчества детей и молодежи из образцового театра танца «Карусель». В общем, как и полагалось в былые времена на комсомольских съездах, наставников-комсомольцев поприветствовали их младшие товарищи – пионеры. Не была забыта и другая традиция. В зал перед официальной частью торжественно вносят комсомольское знамя. С алым стягом чеканят шаг бравые учащиеся морского лицея при БГА. Собравшиеся встречают их стоя. У кое-кого на глазах даже появляются слезы.

Когда начали чествовать крепкие, проверенные временем комсомольские семьи, все было обставлено так же, как при свадебной росписи. Только расписывались уже не в акте о заключении брака, а в Книге почетных гостей. А вместо свидетельства о регистрации получали юбилейные медали к 100-летию комсомола.

Валентина и Владимир Черненковы вместе идут по жизни с 1982 года.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

При знакомстве метал гранаты...

Первыми на сцену приглашают Валентину и Владимира Черненковых. Поженились они в 1982 году. А познакомились в кинотеатре «Россия», которого теперь, увы, уже нет.

Сергей Волков подчеркнул, что они с супругой Надеждой в 1986-м расписывались именно здесь – во Дворце бракосочетаний. И напомнил, как комсомольцы озорно переиначивали знаменитую песню «Не расстанусь с комсомолом», посвящая их своим подругам жизни:

- Не расстанусь с комсомолкой, буду вечно молодым!

- Точно, было такое! – засмеялись все.

Татьяна и Александр Тервинские стали женой и мужем в 1983-м. Как выяснилось, ей он приглянулся на соревнованиях по метанию гранаты (выиграл, само собой). А она ему запала в душу в январскую стужу – на субботнике по заготовке хвои для витаминизации кормов крупного рогатого скота…

Татьяна и Михаил Плюхины познакомились в обкоме ВЛКСМ. Он был завсектором по работе с молодыми моряками и рыбаками, она – инструктором по работе с молодежью в бытовой и социальной сфере. Свою дружную ячейку общества они создали в 1991-м.

Нина и Сергей Рымбалович впервые встретились в поезде, который вез их на учебу – на комсомольский семинар. В апреле 1981-го познакомились, а уже в июле – поженились.

Галину и Михаила Андреевых судьба свела в пионерском лагере имени Космодемьянских. Она был старшей пионервожатой, он – курировал лагерь, работая в отделе студенческой, школьной молодежи и пионеров обкома комсомола. Свадьбу сыграли в 1986-м. В ту пору в стране, напомним, был «сухой закон». Однако как же «Горько!» кричать молодым, под компот? Вот и решили устроить свадебное торжество… на лесной поляне. Там, вдали от шума городского, и повеселились от души с шампанским, водкой (которая тогда была по талонам) и вкуснейшим токайским вином из военторга. Кстати, в семейной биографии Андреевых есть и такая любопытная деталь. Сперва муж 16 лет руководил Дворцом творчества детей и молодежи, а затем на это место назначили его жену. И она там тоже директором уже 16 лет!

Светлана и Алексей Конюшенко узнали друг друга в Калининградском государственном университете, который оба окончили с отличием. В брак вступили в 1981-м. И семейный союз тоже получился на «пять». Как и у Любови и Юрия Юлдасовых. Они познакомились в туристической поездке. Она была секретарем комитета ВЛКСМ Балтийского района, он – матросом судна «Атлантида». Год проверяли чувства, а в 1989-м стали мужем и женой.

…На церемонии всех обязательно спрашивали: а что лично для вас комсомол? За многое ему мы благодарны, отвечали супруги-комсомольцы. За яркую и интересную молодость, за школу жизни, за правильные ориентиры и верный вектор. И конечно – за то, что помог найти свою вторую половинку!

А В ЭТО ВРЕМЯ

В библиотеке имени Гайдара подвели итоги конкурса

20 сентября на сайте Калининградской областной детской библиотеки имени Гайдара были размещены вопросы конкурса, адресованного знатокам истории ВЛКСМ под названием «Комсомол – истории эпоха».

- Нам стало интересно узнать, что знают современные школьники о комсомольской организации, которой в этом году исполняется 100 лет, - рассказала автор проекта, библиотекарь Ирина Губко. – Подготовили 50 вопросов. И ответы принимали до 20 октября. Поступило 183 индивидуальных и 9 командных работ. В итоге в конкурсе приняло участие 229 учащихся. Самое большое количество работ – сорок - поступило из школы Зеленоградска.

Итог конкурса такой: 23 индивидуальных участника набрали наивысшее количество баллов (50), столько же баллов оказалось у команды 8 «А» класса школы имени Пацаева из Нестерова. Поздравляем!

Награждение победителей пройдет после осенних школьных каникул. Наша газета учредила свои призы, и обязательно примет участие в награждении.