В список имен для аэропорта в Калининграде добавили Иммануила Канта

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-29T15:17:00+03:00

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В правилах конкурса «Великие имена России» изначально значилось, что если на сайте появится более 500 предложений какого-то имени, то оно попадает в лонг-лист. Так случилось с Иммануилом Кантом.

Народ настоял

Изначально его фамилии в итоговом списке, сформированном Общественной палатой Калининградской области, не было. Одни говорили, что он немецкий деятель и никакой он нам не соотечественник. Другие настаивали на том, что он все-таки был подданным Российской Империи, хоть и всего четыре года.

Тем не менее, за Канта голосовали на сайте конкурса и его вынуждены были добавить к десятке лидеров. Кант стал одиннадцатым в списке, из которого будут выбирать тройку лидеров.

При этом председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева отметила, что понятия «земляк» и «соотечественник» стоит различать.

- Иногда складывается ощущение, что упор на Канта делается потому что мы его не достаточно признаем, - сказала Аринцева, напомнив, что один из 10 федеральных университетов, наш БФУ, носит имя этого великого философа. – Считать, что Кант не признан, нельзя. Если предположить, что все те 500 с лишним человек, которые внесли Канта, читали его, я могу снять шляпу перед уровнем академичности жителей Калининградской области.

- Ветераны задают много вопросов по Канту. Говорят: «Почему именно он?». Мы его и так признаем и понимаем. Но хотелось бы, чтобы это был не столько земляк, сколько соотечественник, - сказал председатель областного совета ветеранов Юрий Боченков.

- Как отреагирует Общественная палата, если Кант войдет в тройку лидеров и выиграет в голосовании? – уточнили мы у председателя Общественной палаты.

- Как и на любого другого занявшего первое место по количеству голосов. Никакой разницы, – ответила Ольга Аринцева.

Действительно, на оставшихся этапах конкурса региональная Общественная палата не решает ничего, не предоставляет больше никаких имен. Ее задача была лишь сформировать предварительный список для голосования. Остальное – за гражданами.

Сталин и Газманов

Озвучили в общественной палате и те имена, которые пока не набрали 500 голосов, но также предлагались калининградцами. Так, по словам Ольги Аринцевой, звучали имена астронома Бесселя, поэтов Николая Гумилева и Сергея Есенина, Петра I, сказочника Гофмана... В этом списке порядка 37 имен.

- Звучало имя Олега Газманова, Владимира Высоцкого, Петра Чайковского – правда не поняла почему, бывал ли он в наших краях? – сказала Ольга Аринцева и продолжила перечислять имена. – Иосиф Сталин, Александр Твардовский… В воскресенье мне позвонил человек и спросил, можно ли внести в список имя Николая Петровича Караченцова. Великость этого имени, наверное, каждый для себя определяет. Тем не менее, предложение прозвучало.

Когда голосовать

Еще до 30 октября каждый может, зайдя на сайт конкурса, предложить свой вариант имени для «Храброво».

Дальше пройдет формирование тройки лидеров для голосования (до 07 ноября) и народное голосование по выбору победителя, которое пройдет с 08 ноября по 30 ноября. Победителя объявят 5 декабря.

Полная информация о проекте – на сайте великиеимена.рф. Проходит конкурс при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества.