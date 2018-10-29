Калининградцы выступили в защиту старинных пожарных гидрантов

29 Окт. 19:33 2018-10-29T22:35:45+03:00

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Эта история началась на улице Офицерской. В старинном и, пожалуй, самом красивом районе Калининграда. Где на домах еще остались изящные барельефы, где улицы узкие и вокруг много зелени. Жительница города Ольга Скрипкина заметила, что возле довоенного пожарного гидранта началось непонятное движение. Точнее, понятное: его начали демонтировать. Управились за несколько дней - вместо красивого устройства с барельефами осталась яма. Позже засыпали и ее.

Ольга Скрипкина забила тревогу - написала пост в социальных сетях, попросила объяснить, куда исчез гидрант. Вопрос Ольги подхватили другие горожане. Завязалось бурное обсуждение. Кто-то вспомнил, что раньше при похожих обстоятельствах исчез гидрант на соседней улице Коммунальной. Потом упомянули аналогичное устройство на Комсомольской, которое также пропало. Вспомнили, что когда-то давно - хотя и не так давно, как можно подумать, в 80-е годы, - и в Октябрьском, и в Центральном районах города, наиболее сохранившихся после войны, гидрантов было много. Они были ее изюминкой этой части Калининграда. Но в последние годы стали пропадать. Предположили, что они перемещаются в частные владения и их даже продают на "Авито".

Когда градус народного возмущения приблизился к критической точке, в мэрии Калининграда дали развернутый комментарий.

- На территории Калининграда установлено более 2,5 тысячи пожарных гидрантов (подземных и надземных), из которых около 10 процентов довоенной постройки, - сообщила руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. - В целях обеспечения пожарной безопасности два раза в год комиссия, в состав которой входят специалисты МП КХ «Водоканал» и Главного Управления МЧС России по Калининградской области проводят проверку всех гидрантов. В соответствии с предписанием неисправные - ремонтируют, в случае если невозможно починить – меняют на новые.

Инна Вербицкая добавила, что старинные, еще немецкие гидранты, которые не подлежат восстановлению, передают в музеи. Увидеть их может любой желающий в музее Мирового океана и в музее предприятия «Водоканал».

Пожарный гидрант на улице Офицерской.Фото: Александр Панфилов

Что касается гидранта на пересечении улиц Офицерской и Степана Разина, то, как отметила руководитель пресс-службы, в ходе обследования этой осенью комиссия установила его неисправность:

- Механизмы были разрушены, отсутствовала возможность присоединения пожарных рукавов, восстановлению не подлежал. Поэтому было принято решение демонтировать его и передать в музей «Водоканала». На месте неисправного надземного гидранта установлен подземный, отвечающий требованиям пожарной безопасности.

Однако общественность этот комментарий хоть и успокоил, но не до конца. Появились сообщения о том, что в музее «Водоканала» уже есть аналогичные гидранты, имеются они и в других музеях города. Зачем музеям столько гидрантов? В конце концов в мэрии сообщили, что гидрант, который стоял на Офицерской, вернут на прежнее место.

- Гидрант неработающий, будет приведен в порядок и возвращен на место! - сообщил мэр Калининграда Алексей Силанов.

Кажется, это лучшее решение, которое могло бы быть. К сожалению, те гидранты, которые были демонтированы с городских улиц, уже не вернуть. Очень жаль. Потому что эти устройства, подобно уличным скульптурам, малым архитектурным формам, придают особое очарование старинным районам Калининграда. Они формируют их целостный образ, который вполне оценивают и люди, которые там живут, и туристы. Не так много в нашем городе осталось старины, чтобы так несерьезно к ней относиться.

- Необходимо решение на уровне города о том, что гидранты больше не будут выбрасываться, - считает общественный активист Александр Панфилов. - Да, есть рабочие устройства, но есть те, которые помечают под снос. Такие после демонтажа необходимо возвращать на место без подсоединения к трубе. Это имущество города, его жителей, плюс они красивы, оригинальны и придают городу уникальность. Например, в Питере, который памятник ЮНЕСКО, нет ни одного гидранта, у нас есть и дай бог останутся, если будет грамотный подход и воля отцов города.

Гидрант на улице Черняховского почти засыпан землей.Фото: Иван МАРКОВ

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Амалиенау нужно присвоить статус достопримечательного места

Руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов о признании гидрантов памятниками:

- Мы по существу прорабатывали этот вопрос. И гидранты рассматривали, и люки довоенные. Но юридически мы их объектами культурного наследия признать не можем, так как они не являются объектами недвижимости. Тем не менее, выход есть, но он очень сложный – присвоить какому-нибудь месту в городе статус достопримечательного места (например, бывшему району Амалиенау, где находится большая часть этих сооружений - Ред.). Однако там столько нюансов, что наши юристы это точно не пропустят. Другими словами, юридической возможности у нас пока нет.

А вот, что говорит пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин:

- Довоенных немецких гидрантов надземного типа у нас 62 штуки. Из них 8 имеют индивидуальный внешний вид, то есть украшения или стилизация под что-то. Они рабочие. Но есть 2 гидранта, тоже стилизованных, нерабочие, но они стоят: один напротив ГИБДД на Черняховского, а второй – в районе улицы Емельянова, на Первом Ржевском переулке. Они выведены из эксплуатации и схемы водоснабжения, но оставлены как достопримечательности.

Два раза в год все гидранты, надземные и подземные, мы проверяем.

- А что с неремонтопригодными, но красивыми гидрантами? Куда они исчезают с наших улиц?

- Если внешне гидрант не поврежден, если его корпус не треснул, и с ним ничего не сделалось, то мы его изымаем и отвозим на рембазу, где его приводят в приличное состояние, чистят, красят заново, а потом передают в наш музей, либо в другую муниципальную организацию, которая изъявит желание. Например, в 2008 или в 2009 году в Музей мирового океана мы передали один или два гидранта.

- А как такие вещи иногда оказываются на сайтах по продаже вещей?

- Это уже вопрос не к нам, а к гражданам, занимающимся хищением. Помню, что в том же 2008 или 2009 году у нас воровали гидранты. Но это было давно, сейчас такого нет. Их не так много у нас осталось.

- Если вдруг городу понадобятся ваши старые красивые гидранты для оформления какого-то места, они у вас есть?

- Те гидранты, которые были у нас целыми, безусловно, сохранены. Четыре из них представлены в музее.