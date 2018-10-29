2018-10-29T21:20:49+03:00
Общество

Такой Хэллоуин, что хочется извиниться перед официанткой

Наш колумнист делится впечатлениями от Дня всех святых
Александр КАТЕРУШАСтарший корреспондент
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Когда превращаешься в вампира или зомби по своей воле - это одно, а когда тебя заставляют - совершенно другое.Когда превращаешься в вампира или зомби по своей воле - это одно, а когда тебя заставляют - совершенно другое.Фото: Shutterstock
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На выходных в Калининграде отмечали веселый праздник Хэллоуин. Вообще-то он происходит 31 октября, в канун Дня всех святых. Но дата выпала на будний день, поэтому наши люди гуляли в субботу и воскресенье, и ничего тут особенного нет.

Витрины украсили оранжевыми тыквами, в кафе натянули искусственную паутину с громадными пауками и развесили скелетиков. Получилось атмосферно, особенно страшилки нравились детям (в Америке Хэллоуин вообще считается праздником детским, потому что можно без ограничения есть конфеты).

Взрослые калининградцы шли за угощением в рестораны, кафе и бары. Мы с друзьями пошли в одно из популярных кафе. Там тоже все было украшено, играл ди-джей, свободных столиков почти не было.

Меню принесла девушка в белой рубашке и аккуратном черном фартуке. Она встала с краю, а когда повернулась, стало видно, что половина лица у нее раскрашено под страшный череп.

Через пару минут мимо прошла еще одна девушка – у нее все лицо было изрисовано и представляло собой настоящую рожу смерти: с черными глазницами и двумя рядами зубов.

Они носили не маски, которые в случае чего можно было снять, не карнавальные очки, а густой плотный грим.

Таких девушек в нашем зале было четыре. Наверное, еще столько же работало в соседнем. Живые официантки с лицами-черепами выглядели как веселые декорации и, несомненно, ими были, по крайней мере, по задумке владельцев заведения.

- Простите, вы сами захотели разукрасить лица или вас заставили? – спросил я.

- Заставили, - ответила девушка и смущенно улыбнулась черно-белыми не своими губами.

- То есть в честь Хэллоуина вас раскрасили, чтобы посетителям было веселее и интереснее? – я попросил не уходить и немного поговорить.

- Да, - сказала официантка. – Нас не спрашивали, хотим мы этого или нет. Ответ «Нет» не принимался, - девушка призналась, что ей совсем не комфортно ходить с раскрашенным лицом, ей это не нравится, как и другим работницам кафе.

Мне было неприятно оттого, что я сижу за столом, и меня обслуживают раскрашенные женщины: только потому что праздник и только потому что их хозяин решил что так клиентам станет веселее.

Официанты – прямо скажем не самая уважаемая у нас профессия. Они и без того частенько подвергаются унижениям, незаслуженно хамским отношением к себе. Я знаю, как им нелегко работается по ночам, как они устают физически и морально. А тут еще пришлось ходить с раскрашенными лицами – на потеху публике. Мол, смотрите как весело – это же живые скелеты! Было жалко официанток.

Мне было не по себе, я совсем не хотел, чтобы ради посетителей кафе

эти девушки подвергались такому унижению. Унижению человеческого достоинства: без права отказаться или выбрать альтернативный вариант. Захотелось извиниться, попросить прощения. Что мы и сделали.

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