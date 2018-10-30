На экраны вышел фильм Бориса Хлебникова, в котором Евгений Гришковец сыграл хирурга

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-30T11:41:03+03:00

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На телеэкраны вышел сериал, в котором главную мужскую роль сыграл калининградский писатель Евгений Гришковец. Снял фильм Борис Хлебников, известный по ленте «Аритмия».

«Нет, я не могу назвать эту картину сериалом. Это многосерийный художественный фильм. Называется «Обычная женщина», - пишет Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике. - Я в этой картине сыграл роль мужа главной героини. Эту роль исполнила блистательная Анна Михалкова!

Гришковец исполняет в фильме роль хирурга Артема Лаврова. Как он сам признается, к некоторым особенностям врачебной профессии он так и не смог привыкнуть.

«От вида крови чуть… Чуть не стошнило меня несколько раз. Я не переношу вида крови. Даже искусственной… Просто в этом фильме даже искусственная кровь очень настоящая!», - пишет Евгений и признается, что счастлив был поучаствовать в этой работе.

По его признанию, «такого уровня сериала с сегодняшними героями и историей еще у нас не было».

Летом Гришковец рассказывал «Комсомолке», что съемки фильма «Обычная женщина» проходили в Москве.

- От работы с Борей у меня прекрасные впечатления. Он очень интересный и вдумчивой режиссер. Человек, который не может заниматься съемками, казалось бы, сериала, не занимаясь творчеством! Он решал сценарные сложности и недоделки прямо на площадке, и это было так интересно! Мне же интересно было быть просто актером. Я ничего от себя не предлагал, просто выполнял задания режиссера, - говорил артист.

Интересно, что эта работа Хлебникова уже отметилась на конкурсе сериалов во Франции. Впервые отечественный сериал участвовал в таком состязании вместе с работами из Америки и Европы. Анна Михалкова там получила приз за главную женскую роль.