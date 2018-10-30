Одностороннее движение, новые рельсобусы: как уехать в Гурьевск во время ремонта улицы Шатурской

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-30T13:05:07+03:00

В этом году привели в порядок дорожное покрытие на улице Гагарина. Теперь пришла очередь улицы Шатурской. Она изменится радикально. Фото: Александр КАТЕРУША

Ремонт главной магистрали поселка Васильково продлится чуть менее года [новая схема движения автобусов]

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6 ноября начнется долгожданное - ремонт улицы Шатурской. Разговоры о том, что эту осевую магистраль поселка Васильково нужно приводить в порядок, начались сразу после того, как улица Гагарина стала четырехполосной. Было очевидно, что Шатурская - это узкое горлышко, где будут собираться пробки. Они и собирались, учитывая активное развитие Гурьевска и постоянный рост автомобильного потока между этим райцентром и Калининградом. И вот - ремонт начинается.

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, с 6 ноября 2018 года по 30 сентября 2019 года с целью реконструкции на улицы Шатурской вводится одностороннее движение на участке дороги от Северного обхода Калининграда до дома № 112 по ул. Юрия Гагарина (АЗС «Лукойл»).

- Министерство развития инфраструктуры обращается ко всем жителям и гостям региона с просьбой отнестись с пониманием и терпением к проводимым дорожным работам, - сообщил заместитель министра развития инфраструктуры региона Владимир Жовтун. - По завершении ремонта пропускная способность улицы Шатурской увеличится, что повлияет на улучшение транспортной ситуации на одной из основных магистралей между Гурьевском и Калининградом. С целью минимизации неудобства нами принято решение изменить схему движения автотранспорта и назначить четыре дополнительных пригородных поезда на маршруте Калининград – Гурьевск.

Как изменится движение автотранспорта

Основные изменения коснутся схем движения автомобильного транспорта, в том числе автобусов межмуниципальных маршрутов при движении из Калининграда в сторону Гурьевска. От автовокзала областного центра до площади маршала Василевского автобусы следуют установленным маршрутом. Затем движение осуществляется следующим образом:

– маршрут №103 «г. Калининград - пос. Космодемьянское» от пл. маршала Василевского - Литовский вал – Московский проспект – Северный обход – пос. Васильково – пос. М. Исаково – Северный обход – г. Гурьевск, далее согласно схеме движения;

– №104 «пос. Ярославское – г. Калининград», №127 «г. Калининград – пос. Заливное», №145 «г. Калининград – пос. Храброво»;

– №146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово», № 146К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково»;

– №149 «г. Калининград – пос. Каширское», №152 г. Калининград – пос. Заливино», № 245Э «г. Калининград – г. Полесск»;

– № 345 «г. Калининград – г. Полесск»;

– № 513 «г. Калининград – г. Советск»;

– № 514 «г. Калининград – пос. Красное»;

– № 522 «г. Калининград – г. Советск» по схеме: пл. маршала Василевского – Литовский вал – Московский проспект – Северный обход – г. Гурьевск и далее согласно схеме движения;

– маршрут № 150 «Калининград – пос. Малое Исаково» по схеме: ул. Куйбышева – ул. Ю. Гагарина – Литовский вал – Московский проспект – Северный обход - пос. Б. Исаково – пос. Васильково – пос. М. Исаково–Северный обход – пос. Васильково – ул. Ю. Гагарина и далее согласно схеме движения.

- маршрут №159 «пос. Б. Исаково – Калининград» будет следовать по укороченному маршруту: пос. Б. Исаково – Северный обход –пос. Васильково – пос. М. Исаково – Северный обход – пос. Б. Исаково.

Новая схема движения автобусов.Фото: Правительство Калининградской области

Новые маршрут рельсобусов

Для того, чтобы жители Гурьевска испытывали меньше неудобств, с 6 ноября вводятся дополнительные пригородные поезда:

– «Калининграда-Юж. – Гурьевск-Нов.» (отправление со ст. Калининград-Южн. в 06:15, прибытие в Гурьевск-Нов. в 06:40);

– «Гурьевск-Нов. – Калининград-Сев.» (отправление со ст. Гурьевск-Нов. в 06:55, прибытие на ст. Калининград-Сев. в 07:12);

– «Калининграда-Юж. – Гурьевск-Нов.» (отправление со ст. Калининград-Южн. в 18:50, прибытие в Гурьевск-Нов. в 19:15);

– «Гурьевск-Нов. – Калининград-Южн.» (отправление со ст. Гурьевск-Нов. в 19:30, прибытие на ст. Калининград-Южн. в 19:55).

С учетом введения дополнительных поездов на гурьевском направлении по рабочим дням будет курсировать в общей сложности 14 поездов (семь поездов туда и семь обратно).

КОНКРЕТНО

Протяженность реконструкции ул. Шатурской составляет 1,9 км. Проектом предусмотрено расширение дорожного полотна до 4-х полос, шириной 3,5-3,75м, обустройство двух автобусных остановок, пешеходных переходов, 3-х перекрестков, оборудованных светофорами, по обеим сторонам дороги тротуары и велодорожка. В настоящее время ведется переустройство сетей связи, электрических, газовых, высоковольтных кабелей, запланировано строительство трансформаторной подстанции.

Стоимость работ - 395,6 млн рублей, срок окончания работ - до 30 сентября 2019 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Когда построят новые дороги в Гурьевск

Как сообщили "КП" в администрации Гурьевского городского округа, в настоящее время Управление дорожного хозяйства Калининградской области разрабатывает проект реконструкции автомобильной дороги на участке от Северного обхода до Гурьевска. Проектом будет предусмотрено расширение дороги до четырех полос (по две полосы в каждом направлении). Предполагаемый срок реализации проекта – 2019-2020 годы.

Что касается второго выезда из Гурьевска в Калининград, то еще в сентябре 2017 года управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского городского округа заключило муниципальный контракт с компанией «Дорсервис - Калининград» на разработку проектной документации на продолжение улицы Строительной до Северного обхода Калининграда (новое шоссе должно пройти параллельно железной дороге). Однако проект до сих пор не готов, при том, что длина дороги составляет около 5 километров.

- В настоящее время проект находится на завершающей стадии разработки, после чего он будет направлен на прохождение государственной экспертизы, - сообщили в гурьевской администрации.

При условии получения положительного заключения экспертизы ориентировочный срок строительства дороги – также 2019-2020 годы.