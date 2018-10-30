Кроме «Балтики»: за какие команды болеть калининградцам?

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-30T16:33:00+03:00

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На игре ФНЛ между «Баликой» и «Мордовией» был установлен новый антирекорд посещаемости - на стадионе «Калининград» в минувшие выходные собралось всего 3256 зрителей. В эфире программы «Говорит Калининград» выяснили, за кого в регионе еще можно поболеть кроме «Балтики».

- У нас команда по регби «Балтийский шторм»: она пока любительская и выступает в чемпионате стран Балтии. Несколько матчей в году проводит в Калининграде, последний был на стадионе «Сельма». Вторая база регбистов — пришкольный стадион «Искра» на ул. Куйбышева, 15, - говорит пресс-атташе минспорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

Американский футбол в регионе представлен командой «Янтарные ястребы», которая появилась в 2013 году. Парни выступали и на «Сельме», а сейчас, по словам Дмитрия Иванова, проводят домашние матчи даже в Зеленоградске и в Янтарном.

В холодное время года хочется больше времени проводить в помещении. Все возможности есть для этого в Дворце спорта «Янтарный», где выступает сформированная в этом году женская волейбольная команда «Локомотив».

- Дворец спорта «Янтарный» - одна из лучших волейбольных арен в стране, - говорит пресс-атташе "Локомотива" Роман Вишнёв. - С 1 по 4 ноября в Калининграде пройдет полуфинал Кубка России. А 13-14 декабря у нас пройдет Финал Четырех, на который наша команда попадает, как хозяйка, минуя стадии отбора.

Перед игрой команды по американскому футболу "Янтарные ястребы". Фото с официальной странички клуба Вконтакте.Фото: vk.com

Билет на домашние матчи «Локомотива» стоит 150-250 рублей, абонемент на все игры — две тысячи рублей. А вот посмотреть игры НХЛ в Калининградской области можно абсолютно бесплатно. Правда, под громкой аббревиатурой скрываются любители: в Светлогорске выступают команды Ночной хоккейной лиги. Игры проходят по утрам в субботу и воскресенье: начало в 8:45, конец в 11:30. Любителей хоккея ждет, ФОК на ул. Яблоневой, 13. Вход свободный. Лига непрофессиональная, потому болельщики вполне могут со временем стать игроками.

- Многие с удивлением узнают, что сосед играет в Ночной хоккейной лиге, - говорит региональный представитель лиги, тренер хоккейной команды "Энергия" Сергей Трубочкин. - У нас проходят игры в дивизионах 40 + и 18+. Победители сезона в СЗФО едут выступать в финале в Сочи.

В Ассоциации студенческого баскетбола Калининград представляет команда «Балтийские рыцари» - визитная карточка БФУ им. Канта. Домашняя арена — ФОК БФУ на ул. А. Невского, 14.

По словам пресс-атташе минспорта Калининградской области Дмитрия Иванова, в регионе ежегодно проходит около 700 спортивных мероприятий, и каждые выходные можно найти себе соревнование по душе. Главное - болеть за любимые команды не только тогда, когда они побеждают.

Полностью программу «Говорит Калининград» слушайте ЗДЕСЬ.