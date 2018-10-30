Калининградка обыграла знатоков вопросом про сверчков и заработала 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-30T18:16:15+03:00

В финале осенней серии игр «Что? Где? Когда?» на всю страну прославилась наша землячка Галина Бабич

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В минувшее воскресенье в финале осенней серии «Что? Где? Когда?» за столом оказалась команда Алены Повышевой. На кону стояло право играть в зимней серии игр. Увы. Повышева и ее коллеги проиграли телезрителям. И среди вопросов, оказавшимся не по силам знатокам, оказался вопрос из Калининграда. Его автор – Галина Бабич.

Вопрос звучал так:

- Подобными баночками (смотритель вынес предмет и передал знатокам. – Ред.) сервируют стол во время китайской чайной церемонии. Кто участвует в церемонии, когда на столе появляется подобный предмет?

У команды было много версий: дети, старики, гости, хозяева, курящие, некурящие, собаки, комары. Но, как верно подметил ведущий программы Борис Крюк, только на 53 секунде обсуждения знатоки начали искать ответ на вопрос. К моменту, когда нужно было отвечать, у команды не оказалось ни одной железобетонной версии. В итоге капитан команды Алена Повышева ответила, и выбор ее звучал довольно странно:

- Старики!

А правильный ответ заключался в том, что чайная церемония в Китае проходит в полной тишине. Эту тишину могут нарушать только звуки природы. Для того, чтобы звенящую тишину «разбавить», выносят сверчков в специальных баночках.

Таким образом, Галина Бабич принесла четвертый балл в копилку команды телезрителей и выиграла 80 000 рублей. Команда Алены Повышевой в итоге проиграла телезрителям со счетом: 3:6.

Когда настал черед назвать лучший вопрос финала, защищающий интересы знатоков директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов признался, что он - за вопрос про сверчков. Но, к сожалению для нашей землячки, в этот вечер, по мнению большинства телеакадемиков, лучшим признали вопрос о звуке двигателя от Радика Хабибуллина. Он был награжден хрустальной совой и денежными призами и принят в ряды телеакадемиков клуба «Что? Где? Когда?».

КСТАТИ

Самым знаменитым в Калининградской области игроком в «Что? Где? Когда?» является Вячеслав Дружинин из Черняховска. Он регулярно участвует, посылая вопросы, и выигрывает. Везло ему три раза. В 2007 году выиграл 60 тысяч рублей. В декабре 2013 года - 100 тысяч рублей. Но больше всего эрудиту Дружинину повезло в 2009 году. Тогда он выиграл 60 тысяч рублей, а его вопрос про скульптуры Микеланджело признали лучшим и добавили за это еще 300 тысяч и вручили хрустальную сову. На этот выигрыш победитель сделал ремонт в квартире и купил новую мебель.

В марте этого года Юлия Абрамова с дочкой Катей из Калининграда получили 80 тысяч рублей. Кроме того, их вопрос про стихотворение «Мойдодыр» был признан лучшим в игре и получил специальный приз в размере 150 тысяч рублей.

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Калининградская пара приняла участие в свадебном шоу на «Пятнице»

На телеканале «Пятница» стартовало шоу «Четыре свадьбы», в котором приняли участие калининградцы Марина Киро и Артем Катунцев. Герои нового проекта будут бороться за медовый месяц мечты. Для этого четыре невесты должны организовать свадьбу, лучше, чем их соперницы. Они станут почетными гостями на торжествах друг у друга и попробуют оценить праздник конкуренток. Победители получат романтическое свадебное путешествие на двоих.

Напомним, Артем сделал предложение Марине прямо на сцене на концерте Ольги Бузовой в Калининграде. После этого певица расплакалась и исполнила песню специально для молодоженов.

Первый выпуск шоу покажут сегодня в 18:00 по калининградскому времени.