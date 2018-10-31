2018-10-31T10:52:19+03:00
История современности

О комсомоле – или хорошо, или всю правду

Почему не стоит пытаться возрождать молодежную организацию времен СССР
Игорь ОРЕХОВСтарший корреспондент
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Потуги реинкарнации комсомола выглядят столь же нелепо, как и отчаянная ностальгия по СССР родившихся после 1991 года.Потуги реинкарнации комсомола выглядят столь же нелепо, как и отчаянная ностальгия по СССР родившихся после 1991 года.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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Признаться, отмеченное на этой неделе 100-летие со дня образования комсомола не вызвало у меня особых эмоций. Ну, разве что за исключением тех, которые всегда сопутствуют воспоминаниям любого человека о собственной юности. Да-да-да, когда и трава была зеленее, и небо голубе, и дальше по тексту…

Возможно, причина в том, что на моей судьбе пребывание в рядах Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи особо не отразилось. Хотя одно время пришлось занимать даже должность комсорга, считавшуюся первой ступенью будущей карьерной лестницы по комсомольско-партийной линии. А может быть, в том, что на тот момент ВЛКСМ представлял собой вполне себе бюрократическую, хотя и молодежную (от чего было еще более тошно) структуру. Со всеми ее сомнительными прелестями в виде череды бесконечных заседаний, аппаратных интриг и постоянной идеологической накачки «союзной молодежи» сверху донизу. Знаменитых «комиссаров в пыльных шлемах» давным-давно сменили деловито-озабоченные комсомольские функционеры, облаченные отнюдь не в кожаные тужурки, а в строгие костюмы с консервативными галстуками.

Правда, говорили, что где-то далеко в тайге строилась Байкало-Амурская магистраль, которая с 1985 года даже стала называться «железной дорогой имени Ленинского комсомола». И еще присутствовали остатки романтики с энтузиазмом, подкрепленным северными надбавками. Но поскольку здесь из ударных строек наличествовали, в лучшем случае, молодежные жилые комплексы (МЖК), легендарный БАМ воспринимался именно как легенда, то есть нечто абстрактно-недостижимое. И к тому же изрядно поднадоевшее из-за обязательных упоминаний в переполненных осточертевшими штампами и набившими оскомину клише докладах, которые приходилось выслушивать на скучнейших комсомольских собраниях.

В отличие от поджарого и подвижного РКСМ* (не путать с нагло присвоившей славную аббревиатуру одноименной постперестроечной структурой), его непомерно разбухший, благодаря обязательным планам приемки новых членов, неповоротливый и инфантильный наследник был уже откровенно не в состоянии выполнять некогда возложенную на него функцию коммунистического воспитания подрастающего поколения. Комсомольцев уже не убивали из обрезов деревенские кулаки, не вешали немецко-фашистские каратели, не рубили топорами бандеровцы и прочие «лесные братья». С комсомолом произошла гораздо худшая беда – он стал предметом насмешек. Школьная мода тех лет носить комсомольский значок на оборотной стороне лацкана возникла не на пустом месте. За обычным с виду дурачеством скрывалось катастрофическое падение авторитета «авангарда советской молодежи».

А потом грянула Перестройка, за ней наступили еще более лихие времена, и оставшееся не при делах подавляющее большинство уже бывших комсомольцев вдруг с удивлением обнаружило среди «новых русских» долларовых миллионеров массу знакомых лиц. Из тех, кто некогда задвигал на собраниях что-то там про звериный оскал мирового империализма. Все-таки, надо отдать должное ВЛКСМ: система отбора руководящих кадров там и в самом деле была эффективной, раз бывшие инструкторы и секретари райкомов и обкомов и в новых условиях смогли стать «эффективными менеджерами». Хотя, думается, кроме полученных управленческих навыков в немалой степени этому поспособствовали и нужные связи, и близость к верхам.

Поэтому скорбеть о кончине комсомола вряд ли стоит. Как и Советский Союз в целом, ВЛКСМ на определенном историческом этапе вполне отвечал своему предназначению, а по смене эпох превратился в рудимент. Потуги его реинкарнации выглядят столь же нелепо, как и отчаянная ностальгия по СССР родившихся после 1991 года. Это совсем не означает, что нужно вовсе отказаться от работы с молодежью. Просто бессмысленно делать это посредством морально устаревших форм, необходимо искать какие-то новые, современные, а главное - интересные все той же молодежи методы. Ну а тем, кому нынче далеко за 40, конечно, никто не запрещает тепло вспоминать комсомольское прошлое, размещая в соцсетях фото бережно хранимых членских билетов и видеоролики со старым советским хитом:

«Не думай, что все пропели, что бури все отгремели,

Готовься к великой цели, а слава тебя найдет.

И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,

Меня мое сердце в тревожную даль зовет…»

* - РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи, предшественник ВЛКСМ, создан в 1918 году.

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