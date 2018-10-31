Справочник пациента: кто в Калининграде поможет избавиться от лишнего веса

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-31T11:00:19+03:00

Уберите сахар, больше ходите, бегайте, плавайте в бассейне, пересмотрите свой режим дня, режим сна, режим отдыха. И ваш вес придет в норму. Фото: Shutterstock

В этом вопросе нам помогла разобраться врач-диетолог Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области Алла Воронкина

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- Начну с новости последних дней. В России увеличилось число людей с ожирением. По официальным данным, диагноз «ожирение» поставлен почти 2 миллионам россиянам, из них 300 тысяч пациентов - дети. На ваш взгляд, в Калининграде стало больше горожан с ожирением?

- Чтобы делать такие выводы, нужно обладать большим объемом наблюдений. Я же работаю первый год в центре, не решусь на громкие обобщения.

- Но все, что вы увидели за время работы здесь, на ваш взгляд, подтверждает официальную статистику?

- Скажу так. Да, проблема есть. Нужно понимать, что она возникла не сегодня. И ждать помощи только от медицины, на мой взгляд, уже нельзя.

- Ошибки, которые делает каждый из нас, какие?

- Мы потребляем много сахара, мы переедаем, мы мало двигаемся, мы не соблюдаем режим дня, не высыпаемся. Кроме этого, прививаем опасные для здоровья привычки своим детям. Они вместе с нами потребляют много сахара, они переедают, и видят, что родители ведут малоподвижный образ жизни.

- Как, что есть и не толстеть?

- Уберите сахар, больше ходите, бегайте, плавайте в бассейне, пересмотрите свой режим дня, режим сна, режим отдыха. Все это сработает, если нет серьезных нарушений обмена веществ.

Раз в год - бесплатно

- В Калининграде доступна помощь диетолога?

- Частных диетологов достаточно, а в плане консультативной помощи по системе ОМС такой специалист пока один, это я. Есть еще диетологи в крупных стационарах, однако у них другие функции. Как попасть на прием к диетологу в наш центр? Сначала нужно пройти небольшое скрининговое медицинское исследование, с использованием некоторого оборудования. Ценность этого оборудования состоит в определении состава тела или соотношения в организме человека воды, жировой и мышечной тканей. Этот комплекс исследований доступен каждому жителю Калининградской области по полису ОМС, то есть бесплатно, один раз в год. Не важно, какими будут результаты исследований. Сразу же после этого вы можете попасть на прием к диетологу.

- В центре вы ведете школу пациентов по вопросам здорового питания. Расскажите о работе этой школы.

- Разработан цикл образовательных лекций, который состоит из пяти занятий. Если после такой школы есть вопросы, пациент может прийти на индивидуальные углубленные консультации к диетологу.

- Кто ваши слушатели?

- Как правило, это неработающие женщины. Некоторые из них приходят с мужьями.

- Обязательно ли к вам приходят пациенты, страдающие ожирением?

- Нет. Есть пациенты, кто в хорошей физической форме, и хочет привести питание в соответствие с возрастом, образом жизни. Приходят и беременные женщины. Есть и те, кто хочет поправиться, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями.

Ешь и не чувствуешь вкуса…

- Нужно ли искать помощи у диетолога человеку, который перестал чувствовать вкус еды? Или сразу – к психотерапевту?

- Можно начать с консультации диетолога, конечно.

- Как часто в своей практике вы подключаете к борьбе с лишним весом пациента психотерапевтическую помощь?

- Есть такие случаи, безусловно.

- Как вы относитесь к следующим тезисам: «если после 18.00 ничего не есть – быстро сбросишь вес», «если питаться теми продуктами, которые растут на земле, где ты живешь, никогда не будешь страдать ожирением», «выпивать в день два литра воды – эффективная мера протии ожирения»?

- Начнем с воды. Я против того, чтобы мы с вами после 18-ти часов пили воду, чай, кофе, соки, морсы и так далее. Потому что организм должен настраиваться на полноценный отдых, на здоровый сон, на сон без пробуждений. А любая жидкость после шести вечера может спровоцировать эти пробуждения.

Есть региональные продукты – это хорошо. Но я за богатую вкусовую палитру, за выработку нашим организмом разных ферментов.

Что касается установки – не есть после 18 часов, могу сказать, что во всем должен торжествовать здравый смысл. Если вы заканчиваете работу в 19.00, то ужин у вас будет в 20.00. Верно? Другой вопрос – каким и в каком количестве он будет? Но это нужно решать со специалистом.

О правильном бутерброде

- В школах Калининграде дети учатся во вторую смену. Чтобы уроки заканчивались пораньше, сокращают перемены. Дети за пять-десять минут успевают добежать от кабинета к кабинету. Есть хочется, успевают купить в буфете булку. Чем булку заменить?

- Можно дать с собой питьевой йогурт. И сделайте школьнику правильный бутерброд. На серый хлеб - небольшой слой сливочного масла, лист зеленого салата, свежий огурец, пластик отварного или запеченного мяса (курица, индейка, говядина), можно сыр.

- Еще бы смочь убедить школьника не стесняться идти в школу с контейнером, в котором – правильный бутерброд…

- Попробуйте рассказать, что это такое – правильный бутерброд. Если нужно донести информацию до всего класса, приглашайте специалистов нашего центра, мы с удовольствием проведем занятия для детей о принципах здорового питания. Это актуально как с целью профилактики ожирения, так и с целью профилактики кахексии (истощение организма).

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за помощью

БЕСПЛАТНО

Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области. Калининград, Литовский вал, 64-А

т. 46-95-87;

ПЛАТНО

«МЕДиКО»

ул. Невского, д. 76В

т. 99-15-15

«АМД Лаборатории»

ул. Сержанта Колоскова, д. 12

т. 43-00-91

«Vita Nova»

Ул. Театральная, 35

т. 708-708

Центр снижения веса доктора Гаврилова

пл. Победы, д. 4-А,

т. 8 (800) 200-­84-­74 (звонок бесплатный)

Прием - от 550 рублей.

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Как еще в Калининграде борются с ожирением?

По наблюдению специалистов Калининградской областной клинической больницы, пациентами хирургов-бариатров чаще всего становятся женщины от 40 до 55 лет, которые уже всерьез задумываются о здоровом образе жизни и ее продолжительности. В год в областной клинической больнице проводится больше 70 бариатрических манипуляций, и их число ежегодно растет.

Смысл бариатрической операции заключается в том, чтобы человек после вмешательства смог наедаться небольшим количеством пищи, при этом был обеспечен необходимой энергией и худел. Для этого в щадящем лапароскопическом варианте, через проколы, проводится специальная хирургическая операция на желудке пациента — в большинстве своем гастрошунтирование, при котором уменьшается часть желудка и изменяется принцип всасывания пищи. Бариатрические операции показаны людям с установленным в мировой практике индексом массы тела, превышающим 35 килограммов на кв. м, и страдающим гипертонической болезнью, сахарным диабетом, имеющим проблемы с суставами. Как правило, к таким операциям пациенты приходят тогда, когда ни диеты, ни физкультура не помогают справиться.

По оценке заведующего операционным блоком Калининградской областной клинической больницы, члена Международной ассоциации бариатров Павла Затолокина, проблему ожирения сегодня во всем мире называют «эпидемией XXI века», для Калининградской области она также актуальна.