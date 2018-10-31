Живые куклы, странные шорохи: самые жуткие и загадочные места Калининграда

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-31T13:13:20+03:00

Осенью туристов тянет на замки с привидениями. Что может предложить самый западный регион России?

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Осенью туристов всего мира манят замки с призраками. В Калининградской области, безусловно, есть и такие. Например, Нойхаузен в Гурьевске, где уже несколько сотен лет кряду бродит призрак Красной герцогини. Или - Шаакен со своим неповторимым музеем инквизиции. Хватает подобных мистических объектов и в самом Калининграде. О своих «местах страха» рассказали сами горожане в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда".

Привидения Фридландских ворот

Директор музея "Фридландские ворота" Андрей Ярцев утверждает, что в залах музея регулярно происходят странные вещи.

- То тень где-то промелькнет, то звуки непонятные. Куклы из наших коллекций иногда сами «пересаживаются» в другое место. А года три назад приходили две женщины, которые занимаются паранормальными явлениями, и определили, что у нас есть два привидения — во втором и третьем зале. Предположили, что привидения — женского пола, - говорит Ярцев.

По словам директора музея, однажды посетитель случайно остался на ночь в бомбоубежище. Мужчина замешкался и не вышел со своей группой, а сообщить об этом не смог, так как сотовая связь в подвале не работает. Ночь он просидел в темноте в компании местной летучей мыши, а утром его выпустили удивленные сотрудники музея.

Старинный немецкий форт на окраине Калининграда.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Падающие книги

Здание нынешней областной библиотеки было построено в 1929-1930 годах и в настоящее время является памятником архитектуры регионального значения. Ведущий библиотекарь Глеб Зайков утверждает, что самое страшное место в ней — подвал, и там не раз случайно запирали сотрудников. Второе загадочное место - читальный зал, где с наступлением темноты начинают падать книги и появляются странные шорохи.

- Но такие вещи больше замечают сотрудники, - признается Глеб. - А вот посетителей ничем не загонишь в гардероб.

Кладбище кораблей в Балтийске и кладбище самолетов на Девау

Эти места советует всем посетить "народный экскурсовод" Евгений Диггер, считая их «невероятно антуражными».

- Что до легенд о подземельях, то в наших системах канализации я никого не встречал, кроме бомжей и заинтересованной молодежи. Однажды я специально поехал в заброшенную психиатрическую больницу в Знаменске. Был там ночью и никого, кроме сторожа, не встретил, - признался Евгений.

Кладбище кораблей в Балтийске.Фото: vk.com

Форты, шлюзы и заброшенные предприятия

Калининградцам, которые ищут острых ощущений, доктор исторических наук Андрей Ярцев советует посетить форты (за исключением «обжитых» пятого и одиннадцатого), а также старинные немецкие шлюзы.

- Я один из немногих в области, кто все пять шлюзов посетил. Говорят, что если на всех забирался на самый верх, то можно посвящать этому татуировки, как у летчиков, - говорит Ярцев.

Заброшенный шлюз в Правдинском районе.Фото: Иван МАРКОВ

Также историк считает таинственными все заброшенные предприятия, вроде здания ЦБК-2. Однако в таких местах бродить небезопасно.

Горожане, которых опросил корреспондент радио «Комсомольская правда», самыми таинственными местами в Калининграде назвали Дом Советов и подвалы Королевского замка, Пятый форт, бункер Ляша, Верхнее озеро и остров Кнайпхоф. А если вы предпочитаете бояться, завернувшись в теплый плед с чашкой чая и книгой, то в Областной библиотеке рекомендуют почитать «Великий страх в горах» Фердинанда Рамю, что-нибудь из Стивена Кинга и Рея Бредбери.

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