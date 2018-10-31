2018-10-31T17:01:12+03:00
Звезды

Тайна янтарного медальона: в Калининграде снимут ремейк знаменитого советского фильма «Кортик»

Создатели приключенческой киноленты уже подыскивают на главные роли талантливых подростков
Александр КАТЕРУША
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Кадр из многосерийного советского фильма "Кортик".Кадр из многосерийного советского фильма "Кортик".Фото: кадр из фильма
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Помните знаменитый художественный фильм «Кортик» 1974 года по одноименной повести Анатолия Рыбакова? Советские дети с не меньшим упоением смотрели и остальные части трилогии про друзей Мишу Полякова, Генку Петрова и Славу Эльдарова: «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства». Что ж, судя по всему, нас ждет ремейк этих советских шедевров. По крайней мере, именно на них ориентировались создатели приключенческой кинокартины под названием «Золотая дюна», съемки которой пройдут в будущем году в Калининградской области.

- Только теперь действие разворачивается в наши дни, а раскрыть главный секрет можно только при помощи таинственного янтарного медальона, – говорит автор сценария и режиссер картины Станислав Лебедев. - Но, конечно, приключения – это только необходимая атмосфера, благодаря которой мы сможем наблюдать взросление нашего героя.

Как сообщается на сайте «Ленфильма», события в фильме разворачиваются именно на территории бывшей Восточной Пруссии. Так что многие эпизоды снимут в естественных исторических интерьерах, сохранившихся после войны. В конце сентября режиссер с коллегами даже приезжал в Калининград, чтобы ознакомиться с натурой и, как говорят киношники, локациями. Группа побывала в Славском районе, где осматривала старые здания и местную природу. Говорят, кинодеятели остались очень довольны.

Всех секретов создатели фильма, конечно, не раскрывают, но намекают, что для участия в нем приглашены звезды российского кинематографа. Кто именно – пока секрет. Но понятно, что главные роли, все-таки, исполнят подростки, широкой публике не известные. Сегодня создатели «Золотой дюны» ведут поиск среди 15-летних школьников-артистов. Первые кастинги состоятся в ноябре в Санкт-Петербурге. Тем же, кто приехать в северную столицу лично не сможет, предлагают прислать фото и видео на почту tk.spb@mail.ru с пометкой «Кастинг».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Среди работ российского кинорежиссера и сценариста Станислава Лебедева значатся такие фильмы как «Пробуждение» (2005), шестая часть любимого народом сериала «Улицы разбитых фонарей» (2004) и «Осторожно, дети!» (2009), который удостоился главного приза конкурса «Киношок» за лучший фильм для детей.

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