На слом: в Нестерове здание бывшего банка вычеркнули из списка памятников и снесли

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-31T17:41:36+03:00

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В начале этой недели калининградцы добивались возвращения исторического гидранта на улицу Офицерскую, где его демонтировали неделей ранее. После того, как мэр Алексей Силанов объявил, что гидрант вернется на место, в комментариях появилась жительница города Гусева Оксана Гриб, которая заявила следующее:

- Пока вы тут за гидрант бьетесь, в Нестерове снесли и сровняли с землей здание - исторический памятник, охраняемый государством.

По словам Гриб, дом №10 на улице Колхозной действительно был очень красивым, и она часто любовалась им, проезжая через Нестеров.

- Я сама раньше жила в Нестерове, и хорошо помню этот дом, в нем раньше был банк, - заявила Оксана «Комсомолке». – Когда его начали сносить, я не успела заметить, но мои родители ехали мимо буквально вчера, и там уже было пустое место, просто ровная площадка! Я просто в шоке была, когда они мне об этом сказали.

Тендер на снос здания можно найти и сейчас. Известно, что разыгран он был в конце апреля этого годаюТакже известно, что демонтаж бывшего банка вместе с гаражом и сараем обошелся собственнику в 4 228 385 рублей.

Если поднять старые списки выявленных объектов культурного наследия, то выяснится, что их в Нестерове и всего-то было три: это памятник Герою Советского Союза Степану Нестерову работы скульптора Моргунова (1956 год); дом №10 на улице Черняховского, построенный в конце XIX века и уже снесенный дом №10 с улицы Колхозной. На сегодняшний день в этом списке осталось только две строчки: мемориальное кладбище «Пфельцервальде», где похоронены русские и немецкие воины, погибшие в Гумбиннен – Голдапском сражении 20 августа 1914 года и все тот же дом №10 с улицы Черняховского. Особняка с Колхозной там уже нет. Как так получилось, объяснил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Это давняя история. Да, действительно, это здание было у нас в списках выявленных объектов культурного наследия, - пояснил Маслов. – Оно находилось в собственности Центробанка. Собственник провел собственную экспертизу, и его эксперт пришел к обратному выводу, то есть доказал, что здание не обладает признаками объекта культурного наследия. Мы, в свою очередь, с экспертом не согласились, но собственник подал в суд и в 2015 году этот суд выиграл. Дело в том, что на тот момент у нас не было лишних ста тысяч рублей на повторную экспертизу, но мы боролись до последнего. Суд принудил нас убрать бывший банк из списка ОКН.

- На ваш взгляд, его можно было сохранить?

- Думаю, да, - отвечает Маслов. - Кроме того, собственник даже одно время пытался передать его на баланс муниципалитета. Вероятно, у него не получилось. А потом его уже посещали асоциальные личности с нетуристическими целями. Сами понимаете.

По мнению Оксаны Гриб, к сносу причастен не только собственник, но власти муниципалитета, которые при желании могли бы спасти особняк, тем более, что Нестеров имеет не так уж много архитектурных изюминок:

- Особняк постепенно доводили до состояния аварийного. Вы же сами знаете, что довоенные здания крепкие и добротные, и превратить их в развалину нужно еще постараться.

В заключение можно сказать, что случай в Нестерове не уникальный. Не первый раз случается так, что у службы охраны не находится 100 тысяч рублей на повторную экспертизу, зато у собственников всегда под руками несколько миллионов на снос. Самый громкий пример - бывший лицей имени Гёте на улице Томской в Калининграде, который снесли в начале этого года.