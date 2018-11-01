Итоги первого круга ФНЛ: На новый стадион в Калининграде стали ходить меньше, чем на старый

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-01T11:01:40+03:00

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В первенстве ФНЛ завершился первый круг, а, значит, самое время подвести промежуточные итоги. Для «Балтики» они, увы, неутешительные. Команда скатилась на дно турнирной таблицы и успела пережить смену главного тренера. И все это - на фоне катастрофической картины посещаемости игр. Антирекорд идет за антирекордом, хотя еще недавно казалось, что появление красавца-стадиона сделает поход на футбол одним из самых любимых развлечений калининградцев.

Болельщиков стало... больше

Вообще-то, если сравнить посещаемость первых 8 матчей «Балтики» нынешнего сезона ФНЛ и прошлого чемпионата, то окажется, что ходить на футбол калининградцы стали больше. Год назад старый стадион собирал в среднем 5465 зрителей на игре, новая арена - 6656. Итого рост - около 20 процентов!

На самом деле, «средняя температура по больнице», конечно же, весьма обманчива. Более высокие показатели нового стадиона дали первые два матча чемпионата. А дальше пошло-поехало: посещаемость падала. Антирекорд стадиона на острове - 3256 зрителей, в то время, как на старом стадионе худший результат первого круга был 3861 человек. Кроме того, если на стадионе «Калининград» посещаемость падает уже пять игр подряд, то на стадионе «Балтика» осенью 2017-го она росла! Матчи с «Олимпией» и «Томью» собирали больше 5 тысяч болельщиков каждый, тогда как недавние встречи «Балтики» с «Краснодаром-2» и «Мордовией» не привлекли на трибуны и четырех тысяч любителей футбола. Так что поболеть за команду стали действительно хуже, чем раньше.

Концерты не помогли

Справедливости ради стоит сказать, что руководство «Балтики» всеми силами пыталось завлечь зрителей на трибуны. Калининградцам впервые предложили формат «матч-дэй», когда кроме собственно футбола на стадионе происходит много чего интересного. У нас было и шоу воздушного цирка, и выступление мастера футбольного фристайла, участника чемпионата мира Андрея Воронина, и концерт участника шоу «Голос» на Первом канале Ильи Хвостова. Даже деньги разыгрывали - 10 рублей за точное попадание в пустые ворота ударом с центра поля! Но... не помогло. Равно как не помогли и публичные призывы клуба прийти и поддержать балтийцев. Матч от матча пустых мест на трибунах становилось только больше.

.Фото: Сергей Богров

Как у других?

Из 11 стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, в первенстве ФНЛ остались 5 новых арен. Падение зрительского интереса к матчам местных команд есть везде, но масштабы бедствия разные.

Лучше всего обстоят дела в Волгограде. Тамошний «Ротор» результатами не блещет, но и зрители от команды не отворачиваются. Ниже 21 тысячи человек на матче пока не собиралось.

Посещаемость в Нижнем Новгороде лихорадит. На первых порах на играх не набиралось и 20 тысяч человек, потом был всплеск до 28-31 тысячи зрителей, а на последнюю игру пришли только 14 тысяч. И это при том, что команда идет в лидерах и борется за выход в Премьер-лигу.

Все очень непросто и в Мордовии. Стартовые игры сезона смотрели по 25-26 тысяч болельщиков, но затем интерес фактически сошел на нет. Последнюю на сегодняшний день встречу в Саранске посетили 6937 человек. На 45-тысячной арене!

Замыкает рейтинг Сочи, где в футбол играют, пожалуй, на самом крутом стадионе ФНЛ - олимпийском «Фиште». Чтобы арена не простаивала послу мундиаля, на черноморское побережье из Санкт-Петербурга срочно переселили клуб «Динамо», который сменил название на «Сочи». Только вот полюбить свою новую команду сочинцы явно не успели. Дебютный матч на «Фиште» привлек внимание чуть больше 8 тысяч человек, а сейчас там с трудом набирается 2500 зрителей.

Вместо послесловия

Очевидно, что главная причина падения интереса к играм «Балтики» - низкие результаты. Прошлый чемпионат команда начала гораздо ударнее нынешнего и к концу первого круга уверенно шла в топ-4 команд. Сейчас о таком остается только мечтать.

С другой стороны, недавний кубковый матч с «Локомотивом» показал, что поддержка у нашей команды есть - в нужный момент, несмотря на дождь и ветер, на стадион пришли 25 тысяч человек. И болели так, что команда едва не обыграла чемпиона страны! Жаль, что затем о «Балтике» снова стали забывать. Хотя, по правде, поддержка именно сейчас команде даже нужнее, чем в эпохальном поединке с «Локо».

До конца сезона «Балтике» предстоит провести в Калининграде еще 11 игр. Три из них - в нынешнем году. Ну что, все на футбол?