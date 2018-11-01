Болельщики «Янтарной ракетки-2018» приятно удивили спортсменов

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-01T12:19:40+03:00

В прошлом году Вячеслав Буров из Питера был финалистом, теперь стал победителем. Фото: Калининградская областная федерация настольного тенниса.

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В Калининграде в седьмой раз прошел международный турнир по настольному теннису, который собрал 250 участников из 12 стран, боровшихся за 900 тысяч рублей призовых.

Сейчас это единственный коммерческий турнир в России, который принимает такое количество иностранных участников. Игроки приезжают из 12-13 государств – на сей раз впервые прибыла испанская делегация, включающая кадетов и юниоров.

«Янтарная ракетка» проходит в юношеских, ветеранских разрядах и открытой категории. Этот октябрь запомнится участникам и зрителям особенно острой конкуренцией в OPEN, где играли четыре победителя первенства страны за последние шесть лет, а также другие игроки сборных России, Украины и Беларуси.

Не обошлось без неожиданностей. Так, Руслан Алчимбаев из Оренбурга уже в 1/8 финала обыграл чемпиона России-2017 Алексея Ливенцова со счетом 3:2. Ветеран Дмитрий Бобров (Москва) в 1/4 был очень близок к победе над будущим победителем турнира Вячеславом Буровым (Санкт-Петербург). Тарас Мерзликин из Москвы поочередно обыграл сборников Евгения Прищепу 3:1 и Григория Власова 3:2. В матче за первое место встретились прошлогодний финалист Вячеслав Буров и москвич Кирилл Скачков, имеющий наивысший международный рейтинг среди всех участников. Итог - 4:1 в пользу игрока из северной столицы. За третье место боролись прошлогодний победитель Павел Платонов, представлявший Республику Беларусь, и чемпион РФ в 2016 году Михаил Пайков. Нижегородец хотя и уступил первые две партии, дальше собрался и выиграл четыре сета подряд, став бронзовым призером.

В условиях звездной конкуренции хозяева по общему признанию выглядели достойно, особенно молодежь. Александра Мещерякова заняла первое место в возрасте 2004 г.р., Мирон Опанасенко неожиданно даже для себя самого стал вторым среди родившихся в 2001-м..Георгий Рубинштейн в паре Александром Савельевым из Санкт-Петербурга проиграв матч за бронзу, заняли в итоге четвертое место. Кирилл Воробьев в OPEN забрался довольно высоко - стал седьмым.

- Хотелось бы сказать организаторам огромное спасибо за такое замечательное соревнование, - прокомментировал двукратный чемпион России в личном разряде и победитель Янтарной ракетки 2018 Вячеслав Буров. – Особо отмечу зрителей, которые замечательно разбираются в игре и активно поддерживают спортсменов. Очень приятно играть для такой публики.