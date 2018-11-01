В Калининграде открылась первая передвижная поликлиника

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-01T14:48:02+03:00

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Презентация нового передвижного лечебно-диагностического комплекса «Поликлиника» прошла у здания регионального правительства. Внушительных размеров тягач (его длина – 22 метра) с прицепом вмещает в себя современный цифровой маммограф, здесь же могут принимать отоларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики.

- Мобильный центр будет востребован, и серьезно, - после осмотра комплекса и нового оборудования отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Сейчас главная задача – правильно организовать сообщения для жителей муниципалитетов, где и когда передвижная поликлиника будет работать. Через пару недель центр появится в поселке Космодемьянского, дальше - начнется движение по муниципалитетам.

По славам главы региона, при закупке поликлиники удалось «качественно отыграть конкурсы».

- По стоимости этот центр дешевле, чем ему подобные, – чуть меньше 22 миллионов рублей, - сказал Антон Алиханов. – Средства выделены из резервного фонда Президента РФ.

Кроме этого, в ближайшее время в регион поступят еще два комплекса, правда, меньшего формата, и о работе которых мы также проинформируем жителей региона.

- Вопросам женского здоровья правительство уделяет много внимания, - отметил губернатор. – В 2017 году мы открыли центр женского здоровья в Калининграде, подобный центр уже работает в Черняховске, в конце ноября планируется открытие в Советске. Мы понимаем, что для Калининграда одного центра женского здоровья недостаточно, и планируем создание еще одно такого центра на базе Центральной городской клинической больницы. А передвижная поликлиника с цифровым маммографом решит вопрос доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

Антон Алиханов осмотрел новый мобильный центр.Фото: Эдуард Молчанов

По словам министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, приобретенная передвижная поликлиника «приписана» к Калининградскому областному центру медицинской профилактики и реабилитации.

- Планируем, что врачи центра медпрофилактики и реабилитации будут выезжать в муниципалитеты, - отметил министр. - Но мы говорим и том, что при необходимости в мобильном центре будут работать специалисты и других лечебных учреждений региона, например, больницы скорой медицинской помощи и Калининградской областной клинической больницы.

В настоящее время министерство здравоохранения принимает заявки от муниципалитетов – где именно наибольший спрос на услуги передвижной поликлиники. От потребностей конкретного муниципалитета будет зависеть и формирование врачебного десанта.

- Это модульная поликлиника, набор врачей можно менять, - подчеркнул Александр Кравченко. - У жителей региона есть уникальная возможность проходить маммографию и получать консультации специалистов областного уровня, не выезжая за пределы своего муниципалитета.

График работы передвижной поликлиники будет опубликован в газете «Комсомольская правда» и на сайте – www.kp.ru.

КСТАТИ

Какие еще есть передвижные медицинские центры в Калининградской области

- флюорограф Советского тубдиспансера;

- центр здоровья Калининградского областного центра медпрофилактики и реабилитации;

- два детских стоматологических кабинета: Городской детской стоматологической поликлиники и Гурьевской центральной районной больницы.