Лучший калининградский участковый Дмитрий Ефимов: Главное для меня - уважение граждан

1 Нояб. 19:24 2018-11-01T19:30:10+03:00

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С фотографии улыбается молодой человек в форме. Чистый открытый, но при этом - твердый взгляд. Это - Дмитрий Ефимов, наш, калининградский, претендент на победу в ежегодном конкурсе "Народный участковый", который организует МВД России совместно с "Комсомольской правдой". Мы все помним нашего земляка - победителя всероссийского конкурса 2016 года Виталия Тохтамыша и верим, что и на этот раз победа будет за Калининградом.

Дмитрий Ефимов уже пять лет служит участковым в Полесском районе, в Тургеневском территориальном отделе. В его зоне ответственности два десятка поселков. Служит достойно, не раз был отмечен руководством за отличные результаты. На счету 27-летнего полицейского только в этом году - больше 30 раскрытых преступлений.

- Главное для меня - уважение граждан, - признается Дмитрий Ефимов. - А это значит, что я должен качественно выполнить работу.

- Получается?

- Надеюсь. Во всяком случае я очень стараюсь.

Дмитрий пошел в полицию, как говорится, по стопам отца, который в свое время был начальником службы криминальной милиции в Полесске.

- Куда идти после школы, не сомневался, - признается наш герой. - И знаете, сейчас нисколько не жалею. Очень люблю свою работу. Она яркая и разнообразная.

- Что самое сложное в службе?

- Интересный вопрос, - Дмитрий задумывается. - Пожалуй, общение с людьми. Люди разные и некоторые не всегда, понимают, чего мы хотим.

Самыми верными болельщиками Дмитрия в общероссийском конкурсе будут красавица- супруга Наталья и крошечный сынишка. Мишутке сейчас всего полтора месяца. Но и мы все, калининградцы, будем держать кулаки за нашего земляка, изо всех сил желать ему победы и, конечно, голосовать!

Удачи Дмитрию Ефимову!

Проголосовать за Дмитрия можно ЗДЕСЬ.