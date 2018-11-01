2018-11-01T20:50:10+03:00
Общество

«В общем-то, он прекрасен»: как валун из Багратионовска хотели памятником культуры признать

Предложение обсудили на общественном совете при службе охраны объектов культурного наследия
Иван МАРКОВ
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Памятный знак в Багратионовске.Памятный знак в Багратионовске.Фото: prussia39.ru
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На последнем заседании общественного совета при службе охраны объектов культурного наследия решали, какие достопримечательности Калининградской области достойны получить статус памятника истории и культуры. Одна идея вызвала повышенный интерес.

Представительница администрации Багратионовского района предложила поставить под госохрану... обычный гранитный валун. Впрочем, позже выяснилось, что это не просто валун, а памятный знак советскому солдату-победителю, установленный в 1975 году на пересечении улиц Калининградской и Дружбы в Багратионовске.

- Мы считаем, что это было бы правильно с точки зрения патриотического воспитания нашего будущего поколения и как память об истории, - сообщила заявительница. - Думаю, что поддержать нашу общественность администрации как бы стоит. Мы с удовольствием откликнулись и пришли к вам с такой инициативой.

Основанием для постановки валуна на учет были у представительницы администрации не очень вескими, но она их все равно привела.

- Памятник огорожен, фотографии у меня есть. Он в идеальном, можно сказать состоянии. Там красиво, культурно, заборчик, табличка очень красивая. Земельный участок под ним оформлен. В общем-то, он прекрасен, он уже стоит, и мы хотим просто документально его оформить как объект, - уверенно заявила сотрудница администрации.

- Я, кстати, поддерживаю, - поспешил отреагировать руководитель службы охраны ОКН Евгений Маслов. – Но зачем для памятного знака оградка? Забор же для кладбищ обычно, а это просто памятный знак.

- Может, я не очень культурно выразилась? Это невысокое ограждение, которое как бы огораживает сам комплекс, так скажем. Там много растений многолетних у нас. Они практически всегда в теплое время года цветут. Это композиция большого природного камня и цветов, поэтому ограда как бы оформляет это место, которое было выбрано в 1975 году.

- А в чем его историко-культурная ценность? – спросил один из экспертов. – Нам же надо будет потом оценивать все это дело, чтобы поставить на учет.

- У него социально-культурная и историческая ценность. Это уже понятно, - ответила сотрудница администрации. - Нужно сохранить память о том ужасном событии, которое произошло в жизни граждан. Раз это уже территория Российской Федерации, то мы пытаемся сохранить память. Это памятный знак солдату-победителю для будущих поколений.

- Так зачем его ставить на учет как объект культурного наследия? - продолжал наседать эксперт. - Стоит он у вас, так и ухаживайте за ним.

Тем не менее, представительница администрации настояла на своем, сославшись на совет ветеранов, «активно работающий в этом направлении» и на группу почетных граждан, заваливающую администрацию письмами.

- Ну что, коллеги, принимаем к экспертизе? - окинул взглядом присутствующих Маслов.

- Во всяком случае, по временным критериям этот камень соответствует, так как прошло более сорока лет с момента его установки, - продолжила чиновница. - Почему бы и не попытаться провести его экспертизу? Может быть, там и будет отрицательный результат.

В итоге, при двух воздержавшихся совет принял решение рекомендовать каменный валун, установленный к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, для признания его памятником. Теперь к валуну поедет специально подготовленный человек, который оценит его разносторонне и выдаст заключение, является ли камень памятником или нет. Разумеется, экспертиза пройдет за счет бюджета.

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