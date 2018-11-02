Поцелуи, пазлы и концерты: чем привлечь в Калининград туристов

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-02T10:32:19+03:00

Эксперты уверены, что Балтийск - как самый западный город - нужно сделать еще одной достопримечательностью в глазах гостей региона. Фото: Александр Подгорчук

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С начала года Калининградскую область уже посетили больше миллиона туристов. Помогли и чемпионат мира по футболу, и хорошая погода. По итогам 2018-го власти рассчитывают на цифру в 1,5 миллиона гостей, а в следующем ждут уже 1,7 миллиона.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак сообщил, что предусмотренный бюджет на сферу гостеприимства – 93 миллиона рублей.

- Это немного, 0,1 процента от всего бюджета региона, - уточнил он. - Но будущий год мы можем сделать ничуть не хуже, чем нынешний. И тут у нас две есть истории. Первое - это электронные визы с 1 июля. Второе – это серьезный план культурных и массовых мероприятий, которые начинаются с самого Нового года.

На заседании советам экспертам предложили обсудить, что же нужно сделать, чтобы эти 1,7 миллиона человек к нам приехали.

Собрать пазл

Председатель правления Ассоциации экскурсоводов Калининградской области Владимир Смирнов сразу начал с интересного предложения.

- В Германии в каждой крайней точке страны находится специальный объект и человек, который туристам ставит печать и дарит сувенир. Все это называется «Собери Германию». Поставил печать и поехал дальше собирать, - рассказал Смирнов. – Наш Балтийск просто рожден для того, чтобы что-то подобное сделать. Ну можно же подумать на общероссийском уровне и обозначить крайние точки государства: север, юг, запад и восток. Может, кто-то будет ездить, и собирать этот пазл. Должна быть идея, которая побудит человека приехать!

Смирнов сравнил балтийский мол и находящийся рядом памятник императрице Елизавете Петровне с местечком на острове Магерё на самом севере Норвегии. На мысу Нордкап нет ничего, кроме скульптурной композиции «Глобус», но туда все едут и фотографируются на закате солнца.

Историк Геннадий Кретинин поддерждал идею создания символических крайних точек.

- В 1913 году в Российской империи решили установить четыре православных креста на дальних точках страны. До рубежа этого тысячелетия один из этих крестов сохранялся в городе Кушка. Это хорошая идея, с ней можно выступить и заявиться на всероссийском форуме, - сказал он.

- Во время чемпионата мира я возил в Балтийск друзей и гостей, показывал им мол, памятник. Там можно целоваться, фотографироваться. Это запоминающееся место! – согласился депутат облдумы Александр Мусевич и плюс ко всему предложил использовать в Балтийске «военный флёр»: – Я разговаривал с командованием флота. И они вдруг оказались не очень консервативными. Я предложил устраивать показательный развод караулов морских офицеров, морпехов. Это будет привлекать кучу туристов. Это будет шикарно!

Романтическая картина развода караула, описанная депутатом, почему-то не вдохновила остальных членов совета, а вот идея установить в Балтийске крест - зацепила.

- Четыре православных кресса – это идея классная! - оживился Андрей Ермак. - Надо переговорить с РПЦ, посмотрим как они к этому отнесутся.

В 2019 году власти ждут 1,7 миллиона туристов.Фото: Александр КАТЕРУША

Про кирхи и замок Лабиау

Обсудили на совете и средневековые кирхи в Кумачево, Романово, Владимирово и Домново, которые принято показывать туристам. Правда, показывать скоро будет нечего – «старинные строения разрушаются, и никто ничего не делает».

- В России нигде нет подобных сооружений. У нас они разваливаются. Надо что-то решать, договариваться с владельцем. 5-6 лет и мы все потеряем безвозвратно! – пригрозил Владимир Смирнов .

- Мы и так берем на себя большое количество объектов, которые, как и эти, находятся в собственности РПЦ, - напомнил Андрей Ермак. - Работаем над кирхой в Славске. Она тоже объект Церкви, но мы нашли механизм ее восстановить: там появится концертный зал. Так что нужно вести переговоры, убеждать, что эти объекты важны с точки зрения развития и раскрытия туристического потенциала. Это не наша собственность, так что мы кирхи не можем заявить даже на международные программы.

- Историческая значимость перечисленных кирх бесценна! – огорченно вздохнул Владимир Смирнов. - Люди едут в Калининградскую область смотреть то, чего у них дома нет. А у нас это есть и планомерно разваливается.

На защиту разрушающихся строений встал историк Кретинин:

- У нас есть привлекательный объект, важнейший с точки зрения российской истории и дипломатии - замок Лабиау в Полесске. Это же дипломатическая Мекка , где были подписаны важнейшие документы, включая договор 1656 года (по которому Пруссия обрела самостоятельность - Ред.)!

Андрей Ермак и тут напомнил, что Лабиау – объект РПЦ. А на его элементарное восстановление и благоустройство по приблизительным подсчетам потребуется миллиард рублей. В нашем регионе такого инвестора просто нет.

- Есть два варианта решения. Первый - поиск инвестора, который готов вложить миллиард и больше. Второй – участие в федеральной целевой программе. Но нужна конкретная проектно-сметная документация, - объяснил министр. – Если бы нам этот объект отдали, была бы другая история, мы могли бы его использовать и связать единым кластером с замком Тапиау в Гвардейске. Но пока нам объекты не передают.

После жаркой дискуссии вопрос сохранения кирх и замков решили обсудить на следующем совете по культуре.

Александр Ермак.Фото: Александр КАТЕРУША

Не лес, а тайга

Калининградские экскурсоводы, тем временем, возмутились состоянием лесов нашей области и назвали их тайгой.

- Вокруг нас Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия. У них лес – это лес. У нас лес – это тайга! Хотя бы вдоль дорог можно навести порядок? Нет же, все завалено. Белорусы приезжают к нам и глядя на наши леса, спрашивают: «У вас что случилось? Ураган? У вас хозяин в лесу есть?». Леса у нас в ужасном состоянии и никто ничего не делает. С парками то же самое, - заявил Владимир Смирнов.

По его словам, в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области уже писали письмо и даже получили ответ.

- Да, нам ответили. Оказывается это новая концепция лесопользования. Мол, лес – саморегулирующая организация и если дерево упало, то оно должно сгнить. И это есть лес, - усмехнулся Смирнов.

Андрей Ермак согласился с экскурсоводами и пообещал переговорить с министром природных ресурсов, чтобы прояснить ситуацию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде ищут место для стоянки автобусов

Калининградские турфирмы продолжают бить тревогу. В город автобусами везут туристов, а остановиться негде.

- Улицу профессора Баранова с одной стороны можно выделить для автобусов. Хотя бы на часть дня, чтобы люди могли выйти и посмотреть центр города, - звучат предложения. - То же самое в Светлогорске. Напротив вокзала же можно поставить знак: «Остановка туристических автобусов. Для посадки и высадки». Чтобы место было всегда свободно, чтобы автобус там не стоял, но мог высадить пассажиров. Эти вопрос поднимали, но ничего не решилось.

Ситуацию осложняет и то, что после строительства порта в Пионерском к нам (как все надеются) поедут толпы туристов, а парковаться негде.

По словам Андрея Ермака, областные власти намерены переговорить с мэрией Калининграда. Для начала.