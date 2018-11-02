В Калининграде детские поликлиники объединяют в одну: как теперь попасть к педиатру

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-02T11:11:29+03:00

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Региональный минздрав объявил о начале административного объединения всех детских поликлиник Калининграда в одну городскую детскую поликлинику. Где теперь искать свой участок и педиатра?

Как заверили в минздраве, все участки, педиатры и кабинеты по приему анализов остаются на прежних местах. Зато благодаря реорганизация специалисты смогут вести прием в нескольких филиалах единой детской поликлиники. Также преобразования позволят проходить исследования на оборудовании одной больницы пациентам другой, где нет такой аппаратуры. То есть когда несколько медучреждений работают как одно юридическое лицо, у пациента не возникает вопросов, где обследоваться.

Чиновники говорят, что, объединяя детские поликлиники в одну, решается не только вопрос нехватки врачей, доступности медицинской помощи, но и пересматривается использование площадей поликлиник. Министр здравоохранения Александр Кравченко, в частности, привел пример «переизбытка хозяйственных служб» в поликлиниках.

- У нас нет цели сокращать врачей или площади, - подтвердил и губернатор Антон Алиханов. – Все, что касается медицины, мы только наращиваем!

Неужели с медицинскими кадрами в детских поликлиниках все так неважно?

По словам Александра Кравченко, на решение проблемы нехватки кадров в системе здравоохранения понадобится еще 2-3 года. Это касается не только педиатров, но и терапевтов. За последний год в регион прибыли 122 врача, из них порядка 30 специалистов работают в муниципалитетах.

На днях региональный минздрав объявил о начале еще одного административного объединения медучреждений. О чем идет речь?

Городская больница №1, в составе которой находится поликлиника поселка Александра Космодемьянского, а также Дом сестринского ухода присоединяются к Городской больнице №2. Это необходимо, чтобы объединить все кадровые и материально-технические ресурсы и максимально эффективно их использовать.

По словам министра, реорганизация позволит максимально увеличить для большего числа пациентов перечень оказываемых услуг, в том числе таких, как паллиативная помощь. На базе горбольницы № 2 будет открыто отделение гериатрии по оказанию помощи людям старшего поколения. Новым для региона станет создание отделения «службы боли» – для снятия у пациентов хронического болевого синдрома. Речь идет не только об онкобольных, но и о пациентах с другими хроническими заболеваниями, кому необходимо оказание такого вида медицинской помощи. Такая служба будет создана на базе первой городской больницы.

Для жителей поселка Александра Космодемьянского ничего не меняется?

Ничего. Они по-прежнему будут получать поликлиническую помощь в том же месте. Кроме этого, в ближайшее время в поселок приедет только что открывшаяся передвижная поликлиника.

Объединение медицинских учреждений и служб гарантированно дает положительный эффект?

- Объединение медицинских учреждений – это не эмоциональные решения, - не первый раз отмечает министр здравоохранения. – Каждое такое решение детально обсуждается со всеми главными врачами, базируется на серьезной и глубокой проработке.

Впрочем, не все идеи находят практическое применение. Например, оказалось неприменимо на практике предположение объединить детские поликлиники с детской областной больницей, а также службы «скорой» с больницей скорой медицинской помощи. Но это еще не все. Большая ревизия в медслужбе Калининградской области продолжается…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Когда началась глобальная реорганизация

Слияние медицинский учреждений в Калининградской области началось минувшим летом, когда было решено объединить поликлинику №1, поликлинику № 2 и Калининградский областной многопрофильный центр (экс-портовая больница), а также перинатальный центр и роддом№ 1. Одна из целей всей это глобальной реформы заключается в том, чтобы у каждой поликлиники был стационар с терапевтической и хирургической помощью.