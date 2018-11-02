Из Калининграда за границу на машине: советы опытных автопутешественников

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-02T17:56:58+03:00

На границе могут возникнуть абсолютно разные проблемы. Даже если вы не везете контрабанду целенаправленно, таможенник может придраться к пустяку. Фото: Александр КАТЕРУША

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В программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" собрали истории самых популярных проблем при выезде за границу на своей машине, и способы их решения.

Проблема №1. Поломка

Калининградка Анна собиралась съездить в Будапешт через Словакию, но доехала только до Польши.

- Мы подготовились, заранее заказали гостиницы, но в Лодзи под машиной обнаружили лужу масла. В сервисе нам насчитали очень крупную сумму. Пришлось возвращаться домой. В Калининграде уже выяснили, что поломка не такая серьезная. Хотим повторить тот же путь в новогодние каникулы, но уже без поломки, - говорит Анна.

Калининградец Владимир перед поездкой в Хорватию загнал машину на СТО, чтобы сменить подшипники, но проблем избежать все равно не удалось.

- Видимо, мне их только подтянули вместо замены. В результате, один подшипник сломался уже в Польше, а второй — ночью в Австрии на автобане. Из-за языкового барьера было сложно решить проблему, - говорит Владимир.

Решение: обязательно посетить СТО перед дальней дорогой и рассчитывать на свои силы.

- Всегда вожу ящик с инструментами, - говорит автоблогер Кирилл Патутин. - У меня был прокол шины в Литве ночью. Первые же помощники, которые остановились, не понимали ни по-русски, ни по-английски. Также не помешает иметь заграничную сим-карту и запастись номерами калининградских эвакуаторов.

Проблема №2: Граница

На границе могут возникнуть абсолютно разные проблемы. Даже если вы не везете контрабанду целенаправленно, таможенник может придраться к пустяку.

- У меня был случай с пирогом, который жена дома испекла, - рассказывает Кирилл Патутин. - Таможенник решил, что это сметанник, а молочные продукты запрещены к провозу. Пришлось переубеждать, что это медовик. Вся скопившаяся за мной очередь за мной хотела уже хотела съесть этот пирог.

По словам адвоката Дениса Главацкого, самая распространенная проблема — это проверка номерных агрегатов транспортных средств.

- Мои знакомые недавно купили два «перебитых» автомобиля. Обязательно нужно проверять документы: выдан ли дубликат паспорта транспортного средства; если менялся ПТС — выяснять, почему. Осторожно нужно отнестись и к оформлению «зеленой карты». Был ряд случаев, когда заказанная за смешные деньги по интернету страховка оказывалась поддельной, - говорит Главацкий.

Не пропустить вас могут из-за использования летней резины зимой или неисправных фар.

Решение: оформляйте все документы у серьезных организаций, а при покупке новой машины тщательно проверяйте их. Поинтересуйтесь, что запрещено провозить через границу и не нарушайте этих правил.

Кстати, чтобы пересечь границу на чужой машине, доверенность не нужна. По словам Дениса Главацкого, главный документ для Европы — техпаспорт (свидетельство о регистрации).

Проблема №3: Бензин

В Европе бензин дороже, чем России. Однако многое зависит от того, сколько человек едет и как. Например, если ехать группой или семьей из пяти человек, то стоимость бензина все равно выходит дешевле, чем сумма, которую бы потратили на билеты общественного транспорта. Кроме того, есть секреты, как сэкономить расход топлива.

Решение: заправить полный бак и вести машину с умом.

- Минивен, полный чемоданов и людей, да еще с велосипедами на крыше, на автобане со скоростью 160 км/час будет расходовать 15-20 литров, - говорит калининградец Александр. - А если ехать на скорости 80-90 км в час, то расход снизится вдвое.

Помните, что малый расход топлива — признак исправности машины. И есть один секрет: чтобы сэкономить бензин, нужно реже нажимать на тормоз (а не на газ, как советовали в советские времена).

Проблема №4: Другие правила

Говорят, что в Европе водят не так, как в России.

— В Италии очень темпераментные водители, - утверждает автоблогер Кирилл Патутин. - Подрезают, вклиниваются в пробке.

- За границей отдыхаешь душой за рулем, - не согласен с ним калининградец Сергей, съездивший в Голландию. - Все спокойно стоят в пробках, на светофорах.

В целом автомобилисты сходятся во мнении, что знаки и правила в европейских странах русскому водителю понятны. Разве что навигатор может подвести.

Если попали в ДТП за границей

— Главное - не уезжать! - советует адвокат Денис Главацкий. - Все фиксируйте, предъявляйте полис, объяснения. Конечно, языковой барьер может помешать. Но вы вправе обратиться в консульство, отметив, что попали в трудную ситуацию.

Проблема №5: Усталость

Конечно, дальняя поездка будет физически напряженной. Но калининградцев это не пугает.

- Самая сложная поездка у меня была из Москвы в Вену, 1600 км через Белоруссию, - рассказывает Ольга. - Двое суток с ночевкой тогда ехали, с мужем по очереди вели, и я зарекалась так ездить. Но потом передумала.

Новую поездку, в Ригу, Ольга предприняла снова за рулем. Время прилета и отлета самолетов оказалось неудобным, кроме того, машина дарит свободу передвижений и массу впечатлений по дороге, ведь достопримечательностей из окна самолета не увидишь.

Решение: тщательно планировать дорогу, чаще останавливаться и отдыхать.