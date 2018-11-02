Главный военный раввин России: В калининградскую синагогу можно будет водить экскурсии

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-02T18:12:10+03:00

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8 ноября на улице Октябрьской в Калининграде откроется новая синагога. Торжественная церемония запланирована на 14:00. Чтобы всё подготовить, в Калининград прибыл глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительных органами Аарон Гуревич. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, почему калининградская синагога так важна для общины во всей России.

- Федерация еврейских общин России расценивает это, как событие федеральное. Калининградской области традиционно уделяется особое внимание, - заявил Гуревич. - То, что синагога восстанавливается с нуля на историческом месте, добавляет дополнительный аспект важности. Кроме того, это единственное место на территории России, в котором происходили разрушения во время «хрустальной ночи». До 1938 года тут располагалась философская библиотека. Ущерб, который был нанесен нацистами, сейчас восстанавливается.

По словам главного военного раввина, посещать калининградскую синагогу смогут приходить не только иудеи. Здание позволяет размещать там выставки, водить экскурсии школьников.

- В синагоге это допускается, но не во время богослужения, не в шабат, - уточнил Аарон Гуревич. - В Евпатории синагога, например, включена в план туристического обхода, вместе с караимскими кенассами, мечетью и православным храмом. Я уверен, что и новая калининградская синагога тоже впишется в план мест, которые турист просто обязан посмотреть. Здесь прикасаешься к древней традиции и понимаешь, как иудейская культура вписывалась в общеевропейскую. Раввин в современных российских реалиях - это специалист-многостаночник. Он и священник, психолог, учитель, организатор социальных программ. Кроме того, он должен поддерживать дружеские отношения со всеми конфессиями.

Объяснил Аарон Гуревич и миссию военного раввина:

- Иудейская религия позволяет самооборону, в некоторых ситуациях обязывает брать в руки оружие. Солдат — человек, который в какой-то момент обязан по приказу родины отдать свою жизнь. Для этого должна быть мотивация. А какая мотивация без укрепления в вере? Ради чего человек идет на увечья, что защищает, какие идеалы? Что происходит внутри человека, у которого есть все полномочия дотянуться до условной пусковой кнопки? Для справки, 200 священнослужителей только РПЦ работают в военных подразделениях. Кто-то думает, что они отбирают хлеб у психологов. В Израиле главный военный раввин — в чине бригадного генерала. А ко мне обращаются даже по вопросу увольнительных на шабат.