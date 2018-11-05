2018-11-05T13:11:41+03:00
Общество

Годовалую калининградку с тяжелыми ожогами эвакуировал спецборт МЧС

Теперь лечить малышку будут в Приволжском исследовательском медицинском университете
Николай Литвинов
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Авиация МЧС приходит на помощь жителям нашей области уже не в первый раз.Авиация МЧС приходит на помощь жителям нашей области уже не в первый раз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Санитарно-авиационная эвакуация годовалой девочки в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде была организована по ходатайству регионального правительства. Как сообщили в пресс-службе, в течение нескольких дней ребенок с тяжелыми поражениями находился на лечении в ожоговом отделении Центральной городской клинической больницы. Обстоятельства, при которых девочка получила ожоги, не уточняются.

- На совместном консилиуме со специализированным центром было принято решение о переводе пациентки в Нижний Новгород, - рассказали в правительстве.

Рейс выполнил самолет Ан-148, оснащенный современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь непосредственно во время полета. Ребенка сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. В Нижнем Новгороде маленькую калининградку доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет, где ей будет оказана необходимая медицинская помощь.

Нынешний случай уже второй в этом году, когда для спасения калининградцев используется спецборт МЧС. В марте была организована эвакуация нашей 25-летней землячки в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве. Необходимого препарата для лечения в нашей области не было, поэтому начались переговоры с одним из федеральных центров о срочной перевозки больной спецбортом МЧС. Однако был получен отказ, и руководство областной клинической больницы приняло решение о том, что необходимый препарат медучреждение в кратчайшие сроки закупит за свои собственные средства напрямую у поставщика. Лекарство было приобретено за пределами региона и доставлено в Калининград. Однако лечение проходило тяжело и губернатор Антон Алиханов ходатайствовал перед Минздравом России об оказании помощи в организации срочной эвакуации больной в московскую клинику федерального уровня. 1 марта за девушкой прибыл самолет МЧС, который доставил ее в столицу в сопровождении врачей.

В прошлом году спецборт МЧС перевез на лечение в московском Институте хирургии имени Вишневского жителя нашей области, который получил производственную электротравму. В 2016 году двое калининградцев с тяжелой формой пневмонии были доставлены в Санкт-Петербург.

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