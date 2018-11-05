65 лет новому зданию калининградского театра: «Драма» на прусских развалинах

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-05T20:29:53+03:00

В 1953 году было принято решение о строительстве драматического театра на проспекте Мира

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Мы бродячие артисты…

На истерзанной войной земле «неметчины» большинству было не до муз. Однако умные головы понимали: в такие времена особенно важна культура. Ибо не хлебом единым жив человек. А уж советский гражданин – тем более. Так что в разрушенном янтарном крае не только восстанавливали заводы, латали дороги, налаживали быт. Открывались школы, библиотеки, кинотеатры. А потом очередь дошла и до областного драматического театра.

С крышей над головой ему, прямо скажем, не везло. Созданный в 1947 году, к осени 1953-го он располагался уже по третьему адресу! Сначала находился на Советском проспекте, 184 (ныне там областной радиотелевизионный передающий центр). Но хоть на открытии и говорилось, что у театра появился свой дом, тем не менее все понимали, что это – лишь временное пристанище. Здание мало подходило для театра и расположено на отшибе. Да и почти не удавалось там играть, назначенные спектакли часто отменялись. То из-за холода в зале, то из-за отсутствия электричества. В результате в основном работали на выезде, где придется, на еще менее приспособленных сценах.

Театральный коллектив превращался в какой-то бродячий цирк, колесивший по области. Немудрено, что многие артисты уезжали в другие города. В Калининграде они не видели перспектив, не хватало сил терпеть творческие и бытовые неурядицы.

Руины немецкого театра.

На Бассейной остановка

Весной 1949 года «драма» наконец получила новый дом на улице Бассейной (потом в этом здании будет располагаться студия областного телевидения, затем – Музыкальный театр). Однако сразу перебраться в бывший клуб торговых моряков было невозможно. Помимо ремонта там требовалась серьезная реконструкция.

Если верить местной печати, к новому храму Мельпомены было особое внимание, работы велись «с напряжением». Несмотря на это, объект был готов только через год. А пока шла реконструкция, труппа ютилась в нынешнем Доме офицеров.

Открытие первого сезона на Бассейной состоялось осенью 1950-го. И коллективу театра, и зрителям там было комфортнее. И добираться сюда проще. Вместе с тем опять-таки было ясно, что новый дом – тоже временное пристанище. И пора, наконец, решать этот вопрос. Когда уже дойдут руки до самого подходящего объекта – неплохо сохранившегося здания бывшего немецкого театра напротив памятника Шиллеру?

Первоначальный проект реконструкции театра, 1953 год.

Новый театр на старом месте

Справедливости ради надо сказать, что взяться за эти развалины местные власти хотели еще в 1947 году, когда и началось создание областного театра. Однако выбить средства на дорогостоящее строительство никак не удавалось.

Дело сдвинулось лишь в 1952-м, когда Калининград, заручившись поддержкой в столице, выдвинул предложение строить новый театр «всем миром». Сегодня с помощью средств дольщиков возводят жилые дома. А тогда в роли дольщиков выступил целый ряд союзных министерств и примкнувший к ним Совет Министров РСФСР.

Кто-то выделял миллион «тех еще» рублей, кто-то – два, а кто-то – все четыре. Конечно, эти деньги могли бы пойти на строительство жилых домов. Но – затягивали потуже пояса, отдавая средства на ту самую красоту, которая требует жертв.

В Московском институте «Гипротеатр» началась работа над проектом. К осени 1953-го он был готов. И в эти дни 65 лет назад архитектор Петр Кухтенков приехал в Калининград, чтобы представить свою работу.

Как подчеркивал архитектор, «новое театральное здание будет и по внешнему облику, и по внутреннему оборудованию коренным образом отличаться от старого немецкого сооружения». Проект успешно прошел согласование в области и был направлен на утверждение в Министерство культуры СССР. А уже вскоре началась реконструкция.

Сам процесс, правда, будет идти медленно, растянувшись на долгих шесть лет. И что-то по ходу дела меняли. А от каких-то «излишеств» вовсе были вынуждены отказываться. В частности, пришлось обойтись без скульптур, которые планировалось установить по бокам от входа и на портике фасада.

Однако в итоге все преодолели, и 22 апреля 1960-го торжественно открыли новый театр на старом месте. С той поры минула уже целая жизнь. А театральное здание и сегодня – одно из самых красивых в Калининграде. Так разве ж не правы оказались те, кто когда-то настоял: красота требует жертв?