Один фасад уже упал, остальные на очереди: в поселке Васильково рушится дом 2015 года постройки

СЕГОДНЯ 19:17 2018-11-05T19:20:26+03:00

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Фасад упал во двор

30 октября в поселке Васильково у дома №1 по улице Весенней рухнула вниз часть фасада сразу четырех этажей. Причем это были не какие-то декоративные элементы или утеплитель – отвалилась часть кирпичной стены. Как рассказывают жители, руководство управляющей компании «Сельма», обслуживающей дом, почувствовало что-то неладное и заранее отправило своих сотрудников огородить площадку перед домом с несколькими деревцами низеньким заборчиком, чтобы жильцы обходили это место стороной. Мера предосторожности оказалась весьма своевременной – несколько рядов кирпича разнесли этот заборчик примерно через месяц после его установки.

Тут нужно напомнить, что жилой комплекс «Черемушки» на 290 квартир был построен компанией «Престижъ», находящейся сегодня в состоянии банкротства. Достраивала здание уже компания «КСК», а в эксплуатацию дом сдали в первом квартале 2015 года (причем, к тому моменту дом уже был частично заселен).

Так случилось, что большая часть квартир в обваливающемся подъезде принадлежит либо военным, либо полицейским, комментировать ситуацию главы этих семей почему-то отказались, сославшись на то, что «им нельзя светиться в СМИ». Тем не менее, не под запись мужчины пожаловались на то, что жить в таких условиях становится невыносимо.

- У нас тут есть несколько активных соседей, которые пытаются разобраться в ситуации, давайте они вам все расскажут. Заодно узнаете, что тут не один такой подъезд. Они почти все разрушаются, - заявил один из военнослужащих.

Ирина Николаева показывает трещину.Фото: Иван МАРКОВ

Следующее обрушение может случиться в седьмом подъезде

Одной из активных жительниц оказалась Ирина Николаева из седьмого подъезда.

- В этом доме я живу с 2015 года. В отличие от тех, кто заехал сюда раньше, я въехала в квартиру со светом, водой и работающими лифтами, - говорит Николаева. – В первые же месяцы после того, как я заселилась, начала замечать тоненькие трещинки, идущие по фасаду. В квартире трещинки тоже появлялись, но они были совсем незначительными. На кухне мы армирующую сетку положили, все заштукатурили, и все, вроде бы, первое время было нормально.

Ирина знала, что квартиры на 9 и 10 этаже были не проданы, но первое время не понимала, почему. Но однажды с потолка полилась вода, и она решила узнать, что происходит наверху, взяв ключи у старшей по дому.

Трещина в лоджии.Фото: Иван МАРКОВ

- Я зашла и увидела, что в квартире на 9 этаже от потолка до пола идут трещины, - говорит Ирина Николаева. - Причем, довольно большие. Сейчас их толщина уже где-то 3,5 сантиметра. А на лоджии трещины еще больше – до пяти сантиметров, то есть в них уже спокойно пролезает рука. Картина очень страшная! Дело в том, что даже плита, на которую опирается балкон, тоже выдвинулась вперед. Боюсь, что это все тоже в скором времени завалится, вот только последствия будут уже куда страшнее.

Ширина трещин в квартирах 9 и 10 этажа седьмого подъезда действительно поражает воображение. Такого не видели даже жители падающего дома №70 на Московском проспекте (его хоть и расселили, но обрушений в нем не произошло). И самое страшное – трещина тянется от первого до десятого этажа. К слову, не так давно управляющая компания огородила участок придомовой территории и тут, так как обрушение может произойти в любой момент.

- Как получилось, что вас затопило? – спрашиваем у Ирины.

- Знаете, тут вся крыша течет. Я, конечно, могу сказать только за свой подъезд, потому что у соседей наверх не поднималась. На все верхние квартиры сегодня найти покупателей уже вряд ли можно, так как там были потопы, после которых все стены в плесени, грибке и высолах, - отвечает Николаева.

Трещина в седьмом подъезде.Фото: Иван МАРКОВ

Жители два года не могут провести экспертизу

Квартиры в доме, построенном компанией «Престижъ» люди покупали за 2-2,5 миллиона рублей. Интересно, что до сих пор находятся те, кто продолжает их покупать. По словам жителя Владимира Грибачева, одна была приобретена буквально в прошлом месяце. Сам же Грибачев живет на первом этаже по соседству с обвалившимся фасадом, но и в его подъезде недавно пошли трещины, которые во время последних дождей начали сильно расширяться.

- Я вот, честно говоря, смотрю сейчас и понимаю, что еще вчера трещина не была такой серьезной, - ощупывает стену Владимир. – Мы тут с 2016 года живем, но поначалу ничего этого не было. Потом у одной из соседок случился потоп. Причем, оказалось, что вода пошла между стыковочных плит. Недавно у нее в комнате разорвало обои. Так вот если в соседнем подъезде обвал случился рядом с лоджиями, то у нас трещина ползет прямо по несущей стене!

Владимир Грибачев меряет ширину трещины.Фото: Иван МАРКОВ

Нам нужна экспертиза!

Сейчас первой своей задачей жители аварийного по сути дома считают проведение экспертизы. Калининградцы для начала просто хотят понять, можно ли жить в доме №1 по улице Весенней.

- Мы писали в жилищную инспекцию, в прокуратуру и даже Антону Алиханову в Инстаграм, - говорит Ирина Николаева. - Губернатор посоветовал нам разобраться с управляющей компанией, однако УК «Сельма» не собирается брать на себя никаких обязательств, даже по проведению экспертизы. Два года назад нам удалось добиться, чтобы представители жилищной инспекции вместе с сотрудниками управляющей компании пришли к нам и маячки поставили. Уже через месяц эти маячки разорвались, но никаких дальнейших действий не последовало.

Панические настроения

Сегодня настроение жителей близкое к паническому. Если раньше никто не обращал внимания на какие-то недочеты, то после того, как обвалился фасад, трещины обнаружили буквально во всех подъездах. В домовой группе в Вайбере ежедневно ведется обсуждение, но как быть дальше, если выстроить коммуникацию с первым застройщиком уже невозможно из-за его банкротства, со вторым сложно, так как он не занимался возведением дома, а только достраивал его, а от управляющей компании чего-то добиться вообще пока не получается.

- Сейчас управляющая компания предложила нам скинуться на экспертизу, которая стоит 200 тысяч рублей, - добавляет Ирина. - Получается, нам предложили самостоятельно разбираться со своими проблемами. УК «Сельма» вела к тому, чтобы мы провели общее собрание собственников, и собственники проголосовали за оплату экспертизы. Но собрание прошло, кворум не состоялся, и вопрос был благополучно закрыт.

Тем временем, жители считают, что если гарантийный срок в 5 лет пройдет (это случится в первом квартале 2020 года), то они и вовсе останутся ни с чем. Пока же он не прошел, жители не собираются сами платить за экспертизу, так как обрушения происходят не по их вине.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.