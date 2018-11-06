2018-11-06T11:42:20+03:00
Спорт

Скандальный матч «Балтики»: гол на 56-й секунде и 7 «горчичников»

Наставник нашей команды назвал происходившее на поле «беспределом»
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Противостоять тамбовчанам на равных калининградцы, увы, не смогли.Противостоять тамбовчанам на равных калининградцы, увы, не смогли.Фото: fc-baltika.ru
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В минувшее воскресенье калининградская «Балтика» провела в Тамбове матч 20-го тура ФНЛ. Хозяева принимали нас в статусе лидера чемпионата, и до обидного быстро это подтвердили. Уже на 56-й(!) секунде тамбовчане забили калининградцам первый мяч. Помог розыгрыш углового, после которого сначала пробил головой бывший нападающий «Балтики» Сенин Себаи, а вколотил мяч в сетку еще один экс-игрок нашей команды, защитник Евгений Овсиенко.

Переломить ход матча «Балтике», откровенно говоря, никак удавалось. Тем более, что отыгрываться приходилось в отсутствии сразу нескольких лидеров. Капитан Алан Касаев как раз накануне игры получил травму, а Владимир Дядюн пропускал этот матч из-за дисквалификации. Плюс ко всему предупреждения в Тамбове посыпались, как из рога изобилия. Всего судья Павел Шадыханов показал 10 желтых карточек, из которых 7 - игрокам нашей команды. Сразу два горчичника получил защитник Владислав Крючков, после чего вынужден был покинуть поле. А закончилось все назначенным в самой концовке пенальти в ворота «Балтики». К мячу вышел нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов, который не промахнулся и установил окончательный счет 2:0.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов метал гром и молнии.

- Мне стыдно за наш российский футбол. Я много чего видел, но то, что увидел сегодня... Сегодня творился полный беспредел. Мне добавить нечего, - заявил Ледяхов и ушел спустя всего полминуты общения с журналистами.

Поражение оставило балтийцев на 17-м месте в турнирной таблице с 19-ю очками. Следующую игру наша команда проведет в Калининграде в субботу, 10 ноября, против «Томи».

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