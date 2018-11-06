Справочник пациента: где в Калининграде искать помощь при внебольничной пневмонии

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-06T18:08:35+03:00

На этот и другие вопросы «Комсомолке» ответил заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Александр Васильев

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- Из еженедельных сводок Управления Роспотребнадзора не пропадает строчка, где указываются данные по госпитализированным калининградцам с внебольничной пневмонией. Внебольничная пневмония и просто пневмония – в чем разница?

- Внебольничная пневмония является острым заболеванием, которое возникает во внебольничных условиях (вне стационара) или диагностируется в первые 48 часов с момента госпитализации пациента.

- Были ли случаи за последний год, когда специалистам регионального Роспотребнадзора приходилось работать с очагами внебольничной пневмонии на территории Калининградской области?

- В текущем году эпидемические (групповые) очаги в организованных коллективах детей и взрослых по области не регистрировались.

- Как протекает внебольничная пневмония? Всегда ли требуется госпитализация?

- Внебольничная пневмония сопровождается симптомами инфекций нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими признаками не обнаруженных ранее изменений в легких. Госпитализация лиц, больных внебольнгичной пневмонией, и лиц с подозрением на данное заболевание осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

- Понятно, что решение о госпитализации принимается врачом, исходя из течения болезни, состояния пациента. А как лечат внебольничную пневмонию?

- Внебольничная пневмония может быть бактериальной, бактериально-вирусной или вирусной этиологии. Лечение назначается в зависимости от выявленного возбудителя инфекции.

- Чем опасно это заболевание? Какие могут быть осложнения?

- Внебольничная пневмония передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями, распространяется повсеместно, чаще проявляется в виде спорадической заболеваемости (единичные случаи), но возможно формирование эпидемических очагов в организованных коллективах или семьях.

Основными возбудителями вирусных и вирусно-бактериальных пневмоний у взрослых являются вирусы гриппа А, В, аденовирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа. У взрослых больных гриппом в 10-15% случаев развиваются осложнения, причем 80% из них приходится на пневмонию. В последние годы в мире отмечено появление ряда новых возбудителей, вызывающих тяжелые клинические формы внебольничной пневмонии. Например, коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром.

Смешенную бактериально-вирусную инфекцию у детей вызывает недавно открытые и уже хорошо известные вирусы: РС-вирус, метапневмовирус, бокавирус и риновирус.

- Можно ли говорить, что в Калининграде за последний год наблюдается резкий подъем этого заболевания?

- Нет, за последний год резкого подъема заболеваемости внебольничными пневмониями в Калининграде не наблюдается. Заболеваемость остается в пределах среднемноголетних значений.

- Кто чаще у нас болеет внебольничной пневмонией – дети или взрослые?

- В 60% регистрируемых случаях внебольничная пневмония приходится на взрослое население, в связи с широкими контактами с возможными источниками инфекции.

- Что можно считать эффективными мерами профилактики?

- Благоустройство населенных пунктов и жилых помещений, бесперебойное теплоснабжение, соблюдение требований к размещению и бытовому устройству в организованных коллективах детей и взрослых, в садах, школах, больницах необходимо выполнять требования по уборке и проветриванию помещений. Среди мер: приобретение и употребление качественных продуктов питания, проведение ежегодной плановой иммунизации населения против гриппа, а также – против пневмококка.

ВАЖНО!

Как сообщают в региональном минздраве, в поликлиниках Калининграда и области все еще можно сделать прививку от гриппа. Вакцина есть – обращайтесь к терапевтам по месту прописки!

SOS!

Когда вызывать врача немедленно?

Если у вас или вашего близкого резкое повышение температуры до 40 °С, сильный кашель с отделением мокроты, боли за грудиной при кашле, свистящее дыхание (слышно на расстоянии), одышка, цианоз (посинение в следствии недостатка кислорода) губ, ногтей на пальцах рук, повышенное потоотделение, тахикардия, - вызывайте врача!

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Что делать, чтобы не прихватить грипп и не получить осложнение в форме пневмонии?

1. Одеваться по погоде и не переохлаждаться;

2. Чаще проветривать помещения и мыть руки;

3. Ограничить контакты с лицами, имеющими клинические проявления заболевания (кашель, насморк).

4. При появлении симптомов простуды (температура, кашель (обычно сухой), головная, мышечная боль и боль в суставах, недомогание, боль в горле, насморк) необходимо оставаться дома, вызвать врача на дом. Не следует переносить болезнь «на ногах» и не стоит заниматься «самолечением», принимая бесконтрольно даже самые «безобидные» на ваш взгляд препараты.

5. Если вы ухаживаете за заболевшим членом семьи, позаботьтесь о себе. А именно:

- нужно обеспечить максимальную изоляцию больного, особенно от лиц с повышенным риском тяжелых осложнений гриппа и детей, а больному прикрывать нос и рот при кашле и чихании и чаще мыть руки (особенно после кашля и чихания);

- всем членам семьи при уходе за больным носить маски, чаще мыть руки.

- вызвать врача на дом! И обязательно проконсультироваться с врачом о необходимости приема противовирусных препаратов для профилактики гриппа среди тех, кто контактирует с больным, особенно – беременным женщинам или лицам с хроническими заболеваниями.

6. Помните, что особенно опасны вирусные респираторные инфекции и грипп для детей в возрасте до двух лет, взрослым - в возрасте 65 лет и старше, людям любого возраста с хроническими болезнями сердца, легких, почек, крови и болезни обмена веществ (например, диабет) или с ослабленной иммунной системой, беременным женщинам.

7. Никакого самолечения, особенно медики просят – не принимать бесконтрольно антибиотики!