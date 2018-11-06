История легендарного разведчика Рихарда Зорге связана с Кёнигсбергом

СЕГОДНЯ 19:47 2018-11-06T19:47:18+03:00

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5 ноября, в день столетия военной разведки нашей страны в Калининграде на улице Зорге открыли мемориальную доску советского разведчика. Об этом «Комсомолке» рассказал глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин:

- Рихард Зорге - несомненно, один из ярчайших представителей военной разведки. Он внес грандиозный вклад для разгрома фашистской Германии. Его донесения передавались высшему военно-политическому руководству СССР. Рихард Зорге за 4 месяца до нападения Германии на Советский Союз информировал Сталина о будущей войне. Осенью 1941 года он сообщил, что Япония не вступит в войну против СССР, а будет воевать на Тихом океане против США, что позволило перебросить войска с востока на запал и одержать победу в битве под Москвой.

Напомним, в 2006 году одну из новых улиц поселка Октябрьского назвали именем Рихарда Зорге.

– Когда достраивали первый дом в чистом поле поступило предложение от Калининградского представительства НП «Союз ветеранов военной разведки» установить памятную доску в честь героя. Вопрос решили, - объясняет Андрей Кропоткин. – Есть планы сделать граффити напротив, на торце дома по аналогии с генералом Черняховским.

Кстати, героическая история Рихарда Зорге напрямую связана с Кёнигсбергом:

- В апреле 1917 года во время Первой Мировой войны он был тяжело ранен разрывом снаряда. Лечился он в лазаретах Кёнигсберга и Берлина. В госпитале, познакомился с медсестрой и стал сторонником соцдемократов, – отметил Андрей Кропоткин.