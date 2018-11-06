В осыпающемся доме в поселке Васильково началась строительная экспертиза

СЕГОДНЯ 20:12 2018-11-06T20:13:13+03:00

30 октября обвалился один фасад ДОМА, со дня на день могут обрушиться другие. Фото: Иван МАРКОВ

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В понедельник «Комсомолка» сообщала о сложившейся ситуации в 10-этажном жилом комплексе «Черемушки» в поселке Васильково, где 30 октября обвалился один фасад, и со дня на день могут обрушиться другие. При этом, сдан в эксплуатацию этот комплекс только в начале 2015 года.

Во вторник мы попытались пообщаться со всеми действующими лицами этой истории. Сотрудники управляющей компании «Сельма», судя по голосу оператора, несколько раз поднимавшего трубку, разговаривать не очень хотели: говорили, что необходимый человек, способный дать комментарий, находится на выезде. Но в течение дня этот человек в офисе компании так и не появился.

Зато комментарий дала компания «КСК», достраивавшая здание. Руководитель отдела продаж, представившийся Дмитрием, заявил, что «КСК» имеет весьма опосредованное отношение к жилому комплексу «Черемушки».

- Как вы считаете, кто должен устранять дефекты в доме №1 на Весенней?

- Понятия не имею, - ответил Дмитрий. - Дело в том, что мы не застройщик. Все, что мы делали, это благоустройство, установка оборудования (котлы, радиаторы, розетки), а также отделка в некоторых подъездах. Все, что касается строительно-монтажных работ, фасада и несущих конструкций – это все выполнял покойный господин Юхтенко (экс-глава Гурьевского района и владелец компании «Престижъ» Юрий Юхтенко скончался в октябре 2013 года от сердечного приступа – Ред.). Поэтому тут сложно комментировать. Насколько я знаю, создана какая-то рабочая группа, в которую входят и чиновники минстроя, и наши строители в качестве специалистов. Но какой будет результат, кто будет это все устранять и восстанавливать, не могу сказать.

Представитель «КСК» посчитал, что на восстановление могут быть выделены бюджетные деньги, однако никакого решения по этому поводу пока не принято.

В компании «Престижъ» трубку, конечно, не взяли, зато несколько слов по поводу разворачивающейся истории с несчастными жильцами сказали в министерстве регионального контроля Калининградской области.

- Прямо сейчас в доме проходит строительная экспертиза, которую проводит Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ, - заявили в пресс-службе министерства. - Нужно пока понять, какой характер работ необходимо выполнить: капитальный ремонт или нужно просто фасад подремонтировать. Но это будет известно только после того, как появится решение экспертизы, а оно, скорее всего, будет уже на этой неделе.

К слову, пока не понятно, кто будет оплачивать даже услуги лаборатории.

- По этому вопросу нет решения, так как его необходимо принимать на общем собрании дома, - добавили в пресс-службе. – Возможно, жителям и не придется ничего оплачивать. Как нам известно, сумма будет зависеть от выводов экспертов.

Также в правительстве сообщили, что в том случае, если угрозы падения здания нет, жителям самостоятельно придется вложиться в ремонт дома. В том же случае, если эксперты подтвердят угрозу обрушения, тогда в правительстве помогут жителям найти выход из этого положения.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В поселке Васильково рушится дом 2015 года постройки

30 октября в поселке Васильково у дома №1 по улице Весенней рухнула вниз часть фасада сразу четырех этажей. Причем это были не какие-то декоративные элементы или утеплитель – отвалилась часть кирпичной стены. Как рассказывают жители, руководство управляющей компании «Сельма», обслуживающей дом, почувствовало что-то неладное и заранее отправило своих сотрудников огородить площадку перед домом с несколькими деревцами низеньким заборчиком, чтобы жильцы обходили это место стороной (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).