Уронили и разбили: Как в Калининграде меняли Сталина на Ленина

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-07T10:45:45+03:00

60 лет назад в центре Калининграда произошла «рокировка» памятников, эхо которой ощущается по сей день [архивные фото]

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Установить на площади Победы памятник Сталину решили еще в 1951 году. В связи с чем тут даже началась реконструкция. В частности, демонтировали трибуны, располагавшиеся возле нынешней мэрии. И построили новые – в центре площади. А увенчать их как раз должен был постамент со сталинским монументом.

Масштабные работы затянулись, сделать все при жизни вождя не успели. Но зато в итоге получилось даже лучше, символичнее. Посмертный памятник стал словно воплощением строк, которые написал поэт Николай Грибачёв и которые тогда были у всех на устах:

Партия родное держит знамя,

Ей вручаем мысли и сердца.

Сталин умер – Сталин вечно с нами!

Сталин – жизнь, а жизни нет конца!

Монумент открыли 29 апреля 1953-го. Это была копия знаменитой работы народного художника СССР Евгения Вучетича, которая стояла на Волго-Донском канале. Хороший, достойный памятник. И ставили его в самом сердце нового советского города, как говорится, на века. Никто и подумать тогда не мог, что всего через несколько лет…

Место "Матери России" первоначально занимал Сталин.

Убрать – и никаких гвоздей!

4 ноября 1958-го. На трибуне – секретарь (тогда еще второй, а не первый) обкома партии Николай Коновалов:

– Товарищи, сегодня мы открываем памятник величайшему гению человечества, создателю первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян…

Та же площадь, тот же постамент. Но на нем уже Ленин! Куда же делся предшественник? Убрали – в рамках кампании по борьбе с культом личности, которую в 1956-м объявил на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев. Правда, статую не уничтожили, а перенесли. Причем – всего на несколько сотен метров. Туда, где ныне возвышается «Мать-Россия».

Перенос дался нелегко. Снимая с постамента, памятник уронили. И, говорят, специально. Так ли, нет, но, упав на трибуну, скульптура еще и раскололась надвое. Началась спешная «реанимация». Параллельно шел напряженный поиск постамента. Выручил Светлогорск. Там готовились установить свой памятник Ленину. Однако, войдя в положение, уступили постамент областному центру. Правда, он оказался мелковат. Оперативно увеличить его удалось за счет дополнительных гранитных блоков-вставок.

В общем, к назначенной дате все успели. На площади Победы встал Ленин. А в сквере по соседству – выдворенный Сталин. Причем его уже не «переоткрывали» – вроде как он там всегда стоял. Многие были уверены: гонения на отца народов – дело временное, процесс развенчания скоро выдохнется. И Сталин еще вернет себе былые позиции. В том числе и место на площади. Однако в 1961-м на ХХII съезде КПСС Хрущев объявил об усилении борьбы с культом личности. После этого памятник опять демонтировали, перевезли в вагоноремонтные мастерские трамвайного депо и пустили пять с половиной тонн бронзы на запчасти для трамваев.

Бронзовый Ленин на площади Победы в советском Калининграде.

На все воля божья?

Опустевший второй сталинский постамент долго напоминал о хозяине торчащей ржавой арматурой. Лишь 5 ноября 1974-го здесь открыли «Мать-Россию». А вот площадь Победы и для памятника Ленину оказалась проклятой.

Разговоры о его переносе возникли еще в начале 90-х – когда родилась идея построить на площади Кафедральный собор Христа Спасителя.

«Как это будет выглядеть: храм, а перед ним – да еще спиной! – стоит безбожник, принесший столько бед православной церкви и верующим», – говорили сторонники возведения собора.

«Может, его тогда в другом месте построить?» – спрашивали оппоненты.

Однако этот вариант не устраивал тех, кто ратовал за храм. Представители же Калининградской епархии, когда интересовались их мнением, неизменно отвечали: церковь с памятниками не воюет. Нам сие изваяние не мешает. А что уж там дальше с ним будет – на все воля божья.

И если житие наше – промысел божий, то, решив удалить бронзового Ильича с «лобного места», земным орудием своим господь избрал городские власти. В рамках подготовки к 750-летию города площадь решили реконструировать. И Ленин в новую концепцию уже не вписывался. Тем не менее, не желая «будировать» общественность, прямо об этом чиновники старались не говорить. Они вдруг озаботились состоянием монумента. Он-де нуждается в срочной госпитализации-реставрации. А заодно надо, мол, демонтировать обветшавшие трибуны, пристроенные к постаменту.

В ночь с 11 на 12 октября 2004-го начался снос трибун. К слову, тут же обнаружилось, что при их строительстве использовались немецкие могильные плиты.

Но даже эта новость не смогла затмить главную тему. Уже утром возле постамента встал круглосуточный пикет под лозунгом «Руки прочь от Ильича!». Настрой у пикетчиков был боевой – власти отыграли назад: монумент уберем на период реконструкции площади. И его за это время, кстати, в порядок приведем.

Горсовет принял соответствующее решение. Пикет был снят. 1 декабря 2004-го памятник демонтировали. Но когда пришло время возвращать его на прежнее место, «выяснилось»: он не вписывается в облик обновленной площади. Решение горсовета оказалось ничего не значащей бумажкой. Или это изначально была ложь во спасение? Дескать, дайте только убрать, а потом и сами поймете, что зря упирались, увидите, насколько мы были правы.

Демонтаж памятника Ленину в 2004 году.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Ничто не забыто

Как бы там ни было, в 2005-м отреставрированное изваяние так и осталось в «Кузнице на Печатной». А на баррикады уже никто не пошел. Когда же власти стали искать монументу новое место, это превратилось в какое-то издевательство. Всё судили-рядили – куда его? Наконец в 2006-м объявили: будет стоять перед Домом Советов. Соорудили там для него постамент. Однако в последний момент опять передумали. Так с той поры перед Домом Советов и торчит пустой постамент, вызывая недоумение. А многострадальный памятник обрел прописку лишь спустя еще год.

«Переоткрытие» в сквере перед Домом искусств приурочили ко дню рождения Ленина – 22 апреля 2007-го. Но праздника не получилось. Отцы города воздержались от длинных и пафосных речей – среди собравшихся хватало агрессивно настроенных граждан, которые пришли, скорее, на митинг протеста. Не было и белого покрывала. Тоже верное решение – чего напускать таинственность, когда объект давно знаком. А из толпы неслось: потерпи, Ильич, мы тебя еще вернем назад!

Рабочие строят новый постамент для Ленина возле Дома искусств.Фото: Стас Ломакин

С той поры на митингах в честь очередного дня рождения Ленина обязательно поднимают тему возвращения ленинского монумента на «законное место». Для многих он стоит перед Домом искусств временно. А еще можно услышать, что памятник Сталину в 1962-м якобы уцелел. Дескать, в трамвайном депо его не переплавили, а закопали. Один товарищ меня даже уверял, что знает, где покоится монумент. И однажды, мол, когда придет время, мы его извлечем на свет божий, чтобы снова водрузить – в назидание потомкам…

Вместо послесловия

Недавно городские власти заявили, что нуждается в ремонте монумент на площади перед Южным вокзалом. Памятник Калинину, открытый здесь 5 декабря 1959-го, тоже обещают демонтировать на время. Однако после историй с памятниками Сталину и Ленину многие сомневаются: вернется ли бронзовый Михаил Иванович на прежнее место?