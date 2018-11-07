Неприятного аппетита: в калининградской шаверме обнаружены листерии и сальмонеллы

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-07T14:58:51+03:00

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Роспотребнадзор нашел нарушения во всех точках продажи шавермы в Москве. В Калининграде, по информации регионального управления санитарного ведомства, ситуация обстоит не лучше. Местная шаверма опасна для здоровья. В этом году этим блюдом отравились 10 человек.

- В июне-октябре этого года, в период подготовки и проведения чемпионата мира футболу ФИФА 2018, а также по обращениям граждан по фактам пищевых отравлений и требованию прокуратуры проведены внеплановые выездные проверки объектов общественного питания, продающих шаурму, - проинформировали «Комсомолку» в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Всего проверено 29 точек общепита, с отбором проб сырья, готовой продукции и смывов для проведения лабораторных исследований. Во всех предприятиях выявлены нарушения закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требований технических регламентов. У нарушителей не было документов на сырье, подтверждающих качество и безопасность. Мало того, повара готовили шаверму и салаты из мяса и овощей неизвестных производителей. Продукты были без маркировки, были просрочены, хранились в негодных условиях.

Из-за тесноты в таких точках общепита нет условий для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шавермы. Там царят грязь и антисанитария, краска на стенах отслоилось, потолки протекают, полы с выбоинами и трещинами. Вообще отсутствует подводка воды! То есть здесь не моют руки, инвентарь и посуду.

- Повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без одноразовых перчаток. Не соблюдаются требования к прохождению медицинских осмотров, обязательной вакцинации, персонал не имеет базовых знаний санитарной культуры, - подчеркнули в калининградском Роспотребнадзоре. - Для проведения лабораторного контроля отобрано и исследовано на базе Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области 98 образцов продукции. Из них 13 или 13,2 процента образцов не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. Выделены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы и листерии. В четырех смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в двух - сальмонеллы.

Напомним, что листериоз - опасная острая инфекция. Болезнь поражает лимфатические узлы, центральную нервную систему, отличается высокой степенью летальности. Особенно опасно заболевание для детей и беременных женщин. У младенцев оно проходит в крайне тяжелой форме. У женщин, вынашивающих ребёнка не зависимо от срока беременности листериоз может стать причиной выкидыша, рождения инфицированного листериями малыша или с наличием тяжёлых врождённых патологий. А сальмонеллез может надолго уложить человека в больницу и стать причиной инвалидности.

В ходе проверок изъято и уничтожено 125 килограммов готовой продукции и сырья, составлено 40 протоколов. Восемь владельцев общепита оштрафованы на общую сумму 136 тысяч рублей. По решению районных судов Калининграда, деятельность 16 предприятий приостановлена на срок от 23 до 90 суток. По одному объекту общепита контрольно-надзорные мероприятия продолжаются.