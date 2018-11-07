Только в одну сторону и не больше 40 км/ч: По Северному обходу Калининграда открыли движение

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-07T17:40:55+03:00

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В Калининграде началась реконструкция улицы Шатурской, в связи с этим было принято решение открыть движение по одной полосе Северного обхода. Это сделано в районе гурьевской развязки в направлении на Зеленоградск.

- Мы попросили подрядчика, компанию «ВАД», на месяц раньше намеченного срока открыть по одной стороне движение по Северному обходу, - сообщил сегодня заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. - Это необходимо для того, чтобы как-то развязать узел и минимизировать количество пробок. Мы наблюдаем, что сейчас нет заторов. Все работает в штатном режиме. Многие люди, которые ехали со стороны Берлинского моста, были вынуждены стоять в пробках. Сейчас открыто прямое движение, никаких перекрестков. Все значительно ускоряется.

Возле бывшего пивзаводу асфальт уже снимают.Фото: Александр КАТЕРУША

Автомобилистам на пути от Московского проспекта к улице Невского теперь нет необходимости теперь съезжать на кольцо - они едут по трассе над ним. Ограничение скорости на открытой полосе составляет 40 километров в час. Таким образом участок Окружной дороги разгружен, движению ничего не мешает.

Александр Рольбинов отметил, что было увеличено количество электропоездов из Гурьевска для удобства горожан.

- Мы также провели дополнительную работу с автотранспортными предприятиями, которые осуществляют пассажирские перевозки. Думаю, что все будет хорошо, – сказал он.

Власти надеются уложиться в контрактные сроки, то есть до конца 2019 года полностью завершить реконструкцию Шатурской. На улице, общая протяженность которой 1,9 км, сейчас ведутся работы по переустройству коммуникаций, частичному устройству земляного полотна и асфальтобетонного основания.

- Эта дорога давно вызывала нарекания со стороны абсолютно всех. Это не только узкое место, но и очень плохое качество дорожного покрытия. После реконструкции получится так: улица Гагарина идет в четырех полосах, потом мы выходим по Шатурской точно также в четырех полосах. Это очень тяжелый участок, огромное количество инженерных систем и коммуникаций, очень стесненные условия, - отметил Рольбинов.

Одно из замечаний калининградцев – недостаточно информации об изменениях в схемах движения автобусов. Министерство развития инфраструктуры уже получило поручения разобраться с проблемой.

- Схемы движения надо раздать кондукторам, чтобы сообщали пассажирам, чтобы люди знали. Включить аудио-информаторы в автобусах: «С учетом реконструкции улицы Шатурской изменена схема движения автобусов. Наш автобус движется по маршруту такому-то. С такими-то остановками. Время в пути увеличено. Просим прощения за неудобства». Так надо сделать, - заявил вице-премьер. – Нужно подготовить хорошие схемы, установить информативные знаки.

Ремонт улицы Гагарина от улицы Орудийной до участка нынешнего ремонта начнется в 2019 году.

- С учетом реконструкции Гурьевской развязки мы к концу года получаем совершенно иную ситуацию дорожно-транспортной обстановки, – заверил Александр Рольбинов.