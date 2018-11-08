Коллапс в Гурьевске, давка в Васильково: чем обернулся ремонт улицы Шатурской

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-08T13:13:32+03:00

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Северные окраины Калининграда на карте можно смело окрашивать красным цветом. Капитальный ремонт улицы Шатурской и, как следствие, частичное ее перекрытие, привело к большим проблемам у жителей Гурьевска и Васильково.

Гурьевск: жизнь в пробке

В Гурьевске - жесточайшие пробки. Двухкилометровый участок от центра города до его окраин, где находится микрорайон "Новая резиденция", автомобилисты проезжают в среднем за 45 минут. И это при том, что улица Шатурская находится не в Гурьевске, а в поселке Васильково, и закрыли ее по направлению из Калининграда. В Калининград по этой улице по-прежнему въехать можно, но из-за ремонта автомобильное движение сильно замедленно. Как итог - Гурьевск, имеющий единственную осевую двухполосную улицу, - Калининградское шоссе - встал окончательно и бесповоротно.

Чиновники призывают жителей Гурьевска пересаживаться на рельсобусы. Но как быть тем, кто вынужден ехать по Гурьевску, чтобы отвезти малышей в детский сад, находящийся в другом конце городка? Или как быть пенсионерам, которые не могут нормально добраться до поликлиники? Или еще. О каких рельсобусах можно говорить жителям той же "Новой резиденции" (а это больше тысячи семей) и прочих окраин Гурьевска? Им до железнодорожной станции, как до Луны. Она находится в совершенно другом месте.

Подобная ситуация прогнозировалась. Однако кроме дополнительных рейсов рельсобусов ничего сделано не было. Но что можно было сделать? Уже достаточно давно ведутся разговоры о строительстве второго выезда из Гурьевска, продолжения улицы Строительной. Но за два (или три) года не готов даже проект пятикилометрового участка дороги! Пятикилометрового участка! А проекту (если он, конечно, когда-нибудь появится) еще предстоит пройти госэкспертизу.

Чем занимаются власти Гурьевского городского округа? Из окон администрации они каждый день наблюдают за транспортным коллапсом, но даже не пытаются поменять ситуацию. Хотя для снижения напряжения, возможно, помогла бы и временная дополнительная дорога из Гурьевска в Калининград. Не слишком затратная вещь.

Но власти Гурьевска всё устраивает.

Васильково: автобусы проезжают мимо

В Васильково проблемы другого характера. Вот пример.

Четверг. Начало девятого утра. На автобусной остановке в Васильково многолюдно. Даже чересчур. Более сотни человек с удивлением и досадой провожают взглядом переполненные автобусы из Гурьевска, водители которых проезжают мимо, и не останавливаясь.

- Это какая-то жесть, к девяти я уже точно не успею, - взволнованно объясняет по телефону один из жителей поселка.

Не закончив фразу, он и десятки других бросаются к остановившемуся автобусу. Людей останавливает окрик кондуктора: «Автобус следует в Гурьевск»...

Останавливавшиеся редкие автобусы в Калининград были переполнены, пассажиры стояли на ступеньках. Забраться в салон смогли единицы – самые сильные и ловкие, не стесняющиеся работать локтями.

Опаздывающие на работу вызывали такси и останавливали попутки.

- Нам хотя бы, до Орудийной, или Куйбышева, там уже проще будет найти транспорт. Сколько возьмете? – спрашивали васильковцы.

К чести автомобилистов, многие из них входили в положение заложников транспортного коллапса и брали попутчиков.

Позже в региональном правительстве прокомментировали ситуацию в Васильково:

- 8 ноября напряженная транспортная обстановка на выезде из Гурьевска отчасти случилась из-за ДТП, которое произошло рано утром на Московском проспекте в Калининграде, - сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. - В связи с началом реконструкция улицы Шатурской, всем участникам движения - и автомобилистам, и пассажирам - необходимо планировать свои маршруты с учетом дорожной обстановки. С целью минимизации неудобств приняты все необходимые меры: изменена схема движения автотранспорта, назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Калининград - Гурьевск, открыто движение по Гурьевской развязке.

Он добавил, что сейчас министерство развития инфраструктуры прорабатывает вопрос с перевозчиками о введении укороченных рейсов (№ 103) из Васильково до Калининграда.