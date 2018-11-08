Добровольно или принудительно: как убрать со двора автохлам?

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-08T11:02:36+03:00

Мы часто видим оставленные во дворах развалины, которые уже никуда не поедут. Фото: Александр КАТЕРУША

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Сегодня каждому третьему автомобилю в России больше 15 лет, а в Калининграде средний возраст машин, по данным Автостата, старше 19 лет. Как избавиться от автохлама по собственному желанию или по требованию соседей, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда".

Машина остается транспортным средством, пока собственник не снимет ее с учета. Но часто мы видим оставленные во дворах развалины, которые уже никуда не поедут. Таким автомобилям не место во дворах, они должны отправляться в утиль или храниться на спецстоянках либо в закрытых гаражах. Помочь жильцам убрать «ничейный» хлам со двора должна управляющая компания, предоставив услуги своего юриста.

- Автомобиль должен иметь признаки брошенного, - рассказывает участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД России по Калининграду Виталий Тохтамыш. - И спущенных колес и потрепанного вида тут недостаточно. Если машина уже разукомплектована (сняты двери, капот), захламлена чем-то - тогда она считается брошенной. Полиция ищет собственника и пытается убедить утилизировать ее. Если не выходит - обращаемся в суд.

Участковые утверждают, что знают все брошенные во дворах машины. Но от них не так просто избавиться, ведь автовладелец мог уйти в море или уехать надолго. И если машина внешне цела и стоит вне действия знака «стоянка запрещена» - закон бессилен.

В Калининграде утилизацией машин занимаются компании, получившие лицензию на деятельность по заготовке и переработке металлов и отходов 1-4 класса опасности. Таких компаний в области более десяти, их список есть в открытом доступе. По словам директора «Калининградвтормета» Игоря Крышкина, процесс утилизации несложный, но трудоемкий.

- Разборка производится вручную, металлический кузов отправляется в пресс. Клиент получает акт и свидетельство об утилизации, которое приносит в ГИБДД для снятия с учета. Как правило, к нам пригоняют машины либо после аварий, либо очень-очень старые, - рассказал Крышкин.

Цена вопроса - около трех тысяч рублей за легковую машину или микроавтобус. Ее заплатит владелец, но он же получит определенную сумму за металлолом. Правда, водители стараются использовать машины до последнего, пока те еще на ходу, а сдают чаще уже разобранные.

- В России количество ДТП по причине неисправностей машин за этот год выросло на 20%, - рассказал ведущий программы «Водительские права», автообозреватель Константин Сериков. - Россияне все больше экономят на ремонте, чаще используют дешевые запчасти. А чем старше машина, тем больше шансов погибнуть в ней при аварии. Так, а автомобиле 1985 - 1992 года смертность в ДТП достигает 53%, в машинах 2002-2007 года выпуска она уменьшается до 36%, а в выпущенных с 2013 по 2017 — до 26%.

Программу «Говорит Калининград» полностью слушайте ЗДЕСЬ.