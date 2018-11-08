В добрый путь, «Юрий Маточкин»: в Выборге заложили первое судно для калининградских рыбаков

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-08T13:19:19+03:00

Через два года современный и высокопроизводительный 80-метровый морозильный траулер войдет в состав флота группы «ФОР» - крупнейшей рыбопромысловой корпорации Северо-Запада

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На Выборгском судостроительном заводе заложили первое судно для калининградских рыбаков. Через два года современный и высокопроизводительный 80-метровый морозильный траулер проекта КМТ 0202 войдет в состав флота группы «ФОР» - крупнейшей рыбопромысловой корпорации Северо-Запада

«К закладке приступить!»

- Прошу Белозерова Валерия Михайловича, директора по производству Выборгского судостроительного завода, доложить исполняющему обязанности генерального директора о готовности к закладке.

- Уважаемый исполняющий обязанности генерального директора! Секции 103, 104 рыболовного траулера проекта КМТ 0202 изготовлены, закладку киля заказа 950 прошу разрешить.

- К закладке приступить!

Закладную доску к секции кормового морозильного траулера закрепляет председатель Совета директоров «УК ФОР» Дмитрий Кожарский. Топ-менеджер крупнейшей рыбопромысловой корпорации Северо-Запада не скрывает волнения: от принятия принципиального решения обновлять флот до закладки прошло более двух лет. Два года напряженной работы с проектом, с чиновниками, с кредитными организациями.

- Это очень важная веха не только в нашем бизнес-процессе, жизни компании. Мы закладываем свой первый в серии пароход, и, проводя аллегорию между компанией и семьей, можно сказать, что это наш первенец. Это волнительно, как и в любое дитя и детище, в него нужно будет вложить очень много сил и души. Но я надеюсь, это сторицей окупится, это продолжение жизни нашей компании на долгие годы, - сказал Дмитрий Кожарский.

Квоты под киль

В нашей стране рыбопромысловый флот не обновлялся более 30 лет, и дальнейшее бездействие грозило утратой лидирующих позиций в мировом рыболовстве и серьезными экономическими потерями. В Калининградской области ценой неимоверных усилий удалось сохранить костяк рыболовецкой отрасли, ценные кадры и флот, однако рыбопромысловые суда нуждались в глубокой модернизации.

О ситуации в рыболовецкой отрасли много лет не говорил только ленивый. Точку в этом вопросе в 2015 году поставил президент России Владимир Путин, который поручил правительству разработать программу по обновлению рыбопромыслового флота. В дальнейшем разработанные государством меры поддержки стали программой под названием «Квоты под киль»: пятую часть всех квот на добычу рыбы государство предложило отдать рыболовным компаниям, которые инвестируют в строительство траулеров на отечественных верфях. Все это должно на 40 процентов обновить отечественный рыбопромысловый флот и загрузить заказами российские верфи.

Не остались в стороне и калининградские рыбаки: группа компаний «ФОР» построит три морозильных среднетоннажных траулера на Выборгском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

- Решение строить новые суда по государственной программе «Квоты под киль» было принято два года назад и продиктовано многими причинами, - рассказывает генеральный директор группы компаний «ФОР» Владимир Серенков. - Обновление нашего флота решили начать со среднетоннажных судов, и это логично: крупнотоннажные суда длиной 120 и более метров ни одна российская верфь не возьмется строить, а имеющиеся у нас ТСМы (траулер-сейнер морозильный) работают на ценных, донных породах рыб и уже приходят в неремонтируемое состояние. Ремонтировать эти суда со временем становится нерентабельно, особенно если это касается корпуса.

Детали делаются сразу для нескольких судов по лекалам

Это была их мечта - строить для рыбаков новые суда

Заложенный в Выборге кормовой морозильный траулер для компании «Атлантрыбфлот» (входит в группу «ФОР») - первый в серии из трех судов, которые будут построены для калининградских рыбаков. Он назван в честь первого губернатора Калининградской области Юрия Маточкина - человека, внесшего огромный вклад в сохранение и развитие рыбопромысловой отрасли региона в непростые 90-е годы прошлого века. Второе судно будет носить имя губернатора Леонида Горбенко. С инициативой дать имена калининградских губернаторов новым судам выступил член Совета директоров группы «ФОР» Александр Дацышин.

- Юрий Семенович Маточкин сам был рыбаком, капитаном судна, изнутри знал проблемы отрасли и решал их на посту губернатора. Неоценимый вклад в рыбную отрасль внес и Леонид Петрович Горбенко. Будучи директором Калининградского морского порта, он помогал рыбакам выйти в море, давал рассрочку оплаты портовой стоянки и топлива. А когда стал губернатором, помог получить налоговый кредит, который позволил выйти на промысел и вернуться домой с рыбой, - рассказал Александр Дацышин. - Сейчас уже можно сказать, что смелые решения Леонида Горбенко помогли выжить океаническому рыбопромысловому флоту в Калининградской области.

Юрий Маточкин и Леонид Горбенко мечтали строить для калининградских рыбаков новые суда. Сегодня их мечта осуществилась!

Председатель Совета директоров «УК ФОР» Дмитрий Кожарский закрепляет закладную доску к секции траулера

Выборгское качество

Учредители компании «ФОР» очень хотели закладывать новые суда в Калининграде, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». К сожалению, технические возможности завода не позволили разместить заказ на строительство траулеров для калининградских рыбаков на калининградской верфи. Некоторые заводы Северо-Запада не готовы были брать обязательства из-за достаточного количество заказов от других российских рыбопромышленных компаний.

- Остановились на Выборге, так как на заводе уже ведется строительство односерийных судов. Когда строятся односерийные суда, это проще и быстрее. Заводу не нужно перестраивать производство, детали делаются сразу для нескольких судов по лекалам. Получается, и заводу легче, и скорость строительства повышается, и цена строительства падает, что тоже немаловажно, мы же строим за собственные средства, - отмечает Владимир Серенков.

Помимо уже стартовавшего на заводе серийного производства траулеров, у выборгских судостроителей есть опыт сложной кооперации с иностранными верфями и производителями судового оборудования, где необходимо заказывать основные узлы и агрегаты, а также монтаж сложных судовых систем. Специалисты предприятия имеют сертификаты ведущих мировых классификационных обществ. Локализация строительства новых судов впечатляющая, например, корпуса траулеров будут изготовлены из российского металла.

За основу проекта КМТ «Юрий Маточкин» взят эскизный проект норвежского проектного бюро Skipsteknisk, адаптированный под требования Российского морского регистра и действующего законодательства. Техническую документацию подготовила российская компания. Завод уже законтрактовал поставку металла «Северсталью», сейчас идут переговоры на поставку судового оборудования с российскими и иностранными производителями.

- Переговоры с иностранными подрядчиками проходят довольно жесткие, поставщики требуют 100-процентную предоплату, плюс санкционные вопросы, - признался исполняющий обязанности генерального директора Выборгского судостроительного завода Андрей Попов. Тем не менее он не сомневается, что закладка судна - это начало долгосрочного сотрудничества с калининградскими рыбаками.

- Для нас это уже вторая закладка в этом году, так что приобретаем компетенцию и опыт строительства судов рыбопромыслового флота - одних из самых сложных судов в секторе гражданского судостроения. Но не сомневаюсь, что наше выборгское качество в полной мере удовлетворит те ожидания и те требования, которые предъявляет нам заказчик. Поэтому судну «Юрий Маточкин» в добрый путь!

Одна из четырех днищевых секций, изготовленных на заводе в Выборге

Повысить производительность и снизить расходы

Строительство траулера займет около двух лет, сдача судна запланирована на июль 2020 года. Резка и подготовка металла для корпуса траулера началась осенью 2017 года, в течение года выборгские корабелы изготовили четыре днищевые секции. Все работы контролируются сотрудниками Российского морского регистра судоходства, которые проверяют построенные секции и выдают на каждую соответствующий сертификат.

Траулер проекта КМТ 02.02 предназначен для добычи донных и морских пород рыб - трески, пикши, морского окуня и зубатки, а также производства замороженной продукции и обработки улова непосредственно на борту судна. Это судно ледового класса Ice3 с усилением корпуса для защиты от воздействия агрессивной среды, что позволяет эксплуатацию в Северной Атлантике, включая Гренландию, Канаду, Исландию, Шпицберген и Баренцево море.

Судно оборудовано для работы с одиночным тралом и двумя тралами одновременно, системы донного траления поставляются с автоматизированной системой управления. Траловый комплекс обеспечивает вылов до 100 тонн рыбы в сутки, морозильная установка - до 80 тонн заморозки в сутки. Емкость морозильного трюма составляет 2 050 кубических метров.

«Юрий Маточкин» также будет оснащен современной рыбоперерабатывающей фабрикой из многообразных филетировочных машин, машин для обезглавливания и потрошения улова, а также для транспортировки, сортировки рыбы, филе, столов для взвешивания и упаковки. На судне также предусмотрен цех для производства консервов из печени трески и установка для производства рыбной муки.

- Таким образом, за счет повышения производительности и увеличения объемов производства мы можем вывести наши старые суда и уменьшить эксплуатационные затраты компании на их обслуживание, - отметил гендиректор группы «ФОР» Владимир Серенков.

Экипаж нового морозильного траулера составит 46 человек, и разработчик позаботился о создании для них комфортных условий труда и отдыха. На судне предусмотрены комфортабельные одно- и двухместные каюты, кают-компания с отдельной зоной самообслуживания, а также все необходимые санитарно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения. Также на борту предусмотрен спортивный комплекс с беговой дорожкой, тренажерами, сауной. Кроме этого, для обеспечения комфортных условий экипажу при неполной загрузке предусмотрен успокоитель качки пассивного типа.

Сейчас группа «ФОР» работает в Атлантическом океане и Баренцевом море и вылавливает в год до 180 тысяч тонн рыбы: сельдь атлантическую, скумбрию атлантическую, путассу, мойву, треску, пикшу, окунь морской и другие виды. Флот компании состоит из 10 крупнотоннажных судов. Это пять БАТМ типа «Пулковский меридиан» (Большой автономный траулер морозильный), пять РТМК-С типа «Моонзунд» (Рыболовный траулер морозильно-консервный, проект «Атлантик-488») и два БМРТ типа «Лангуст». Промысел ведут и четыре среднетоннажных судна: три траулера-сейнера морозильного типа «Орленок» (проект «Атлантик-333») и один рыболовный морозильный траулер. В состав группы «ФОР» входят пять предприятий: «Фор-фишинг», «Рыбфлот-Фор», Атлантрыбфлот, ЛКТ и «Морская звезда».

ТТХ траулера «Юрий Маточкин»

Длина габаритная - около 80,40 м.

Ширина - 15,40 м.

Высота борта до главной палубы - 6,15 м.

Высота борта до промысловой палубы - 9,10 м.

Максимальная осадка - 8,90 м.

Проектная скорость - 15 узлов.

Главный двигатель - 4640 кВт.

Экипаж - 46 человек.

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