Глубокая осень – время грустных праздников

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-08T13:19:19+03:00

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Все-таки здорово, что на самое неприветливое в российских погодных условиях время - конец октября – начало ноября приходится так много праздников. Я сходу могу припомнить, как минимум, четыре. В порядке очередности: День комсомола, Хэллоуин, День народного единства и (пока несмотря ни на что) очередная годовщина великой Октябрьской социалистической революции. И все это, считай, за неделю!

Проблема только в том, что этот плотный график, положа руку на сердце, не в должной степени наполнен пьянящей радостью и бурным весельем. На то есть свои причины.

Настоящие комсомольцы – пусть уже не по возрасту, конечно, воспользуются поводом вспомнить о своем пребывании в рядах передовой советской молодежи. Однако ВЛКСМ почил вместе с СССР. То, что от былой помпезности этого праздника не осталось следа – наверное, даже хорошо. А вот то, что одновременно оказался утрачен и его организационный момент – уже не очень. Ну, соберутся бывшие члены райкома у кого-нибудь на кухне, ну, споют вполголоса о том, что «будут вечно молодыми»… Нет, чего-то явно не хватает, может, былого комсомольского куража. Ну да откуда ж его теперь взять?

Притащившийся к нам из-за рубежа в лихие постперестроечные годы День всех святых еще недостаточно утвердился на отечественной почве. Стоит признаться: так, как американцы и прочие англосаксы, мы, россияне, «хеллоунить» пока не можем. Несмотря на добросовестно выдолбленные тыквы, устрашающий макияж и прочие прибамбасы. Видать, не выработалась еще необходимая культура празднования. Тут, кроме желания, требуется и, как минимум, время.

Почему-то неважно приживается и День народного единства. Может, потому, что давать концерты на открытой сцене удобнее, все-таки, в июне, на День России? Что ни говори, октябрьские демонстрации советских времен выглядели как-то… креативнее, что ли. Но с другой стороны, не ходить же в колоннах под лозунгами типа «Помнят польские паны ополченские наши клинки!»

Хотя и у коммунистов, упорно собирающихся каждое 7 ноября под красными знаменами, нынче не очень праздничное настроение. Чему радоваться-то? Вопреки давним обещаниям, построили не коммунизм, а капитализм. Причем ладно бы еще с социалистическим оттенком, вроде, например, шведского. Так нет же – до сих пор какой-то полудикий.

И, тем не менее, как говаривал один киногерой, не стоит впадать в отчаяние. В конце концов, до Нового года осталось уже меньше двух месяцев. А уж этот праздник с неподдельным удовольствием у нас в стране отмечают практически все!