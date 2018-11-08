Калининградка поборется за корону конкурса «Краса студенчества России»

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-08T13:19:19+03:00

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В Казани с 18 по 23 ноября пройдет этап V Национального конкурса «Краса студенчества России – 2018». Среди 70 участвующих в состязании девушек есть и представительница Калининграда. Это Дарья Живаго, студентка 4-го курса факультета биоресурсов и природопользования Калининградского Государственного технического университета.

Она выдержала заочное собеседование и прошла в основной этап конкурса, оставив позади конкуренток. И если вы думаете, что такие конкурсы – полная ерунда, то ошибаетесь. Одно только собеседование было похоже на серьезный экзамен с вопросами по истории России и стран Европы!

Даша учится на зоотехника и хочет поднять сельское хозяйство в Калининградской области.

- Мне нравится работать с животными, - признается девушка. - Я проходила практику на скотоводческом предприятии в Германии и у нас, в Правдинском районе.

Теория ничто без практики: Дарья работает в университетской ветеринарной клинике ассистентом врача. Так что, не понаслышке знает все о стерилизации, прививках и клещах.

- В основном на прием приходят с собаками и кошками. Бывают и тяжелые случаи, когда животных приходится буквально спасать с того света. Иногда работаем с птицами – вот недавно ставили капельницу лебедю. Нам приносят даже лисиц пострадавших в дорожных авариях!

Своими знаниями Даша уже делится с подрастающим поколением. Вместе с коллегами проводит агроуроки, разъезжая по школам Калининградской области и рассказывая о профессиях агронома и зооинженера. Словом, девушка очень активная, к тому же отличница.

Дарья Живаго уже участвовала в местном конкурсе красоты среди студентов и даже прошла в финал. Ее тогда отметили в номинации «Мисс Обаяние». Теперь калининградка хочет попробовать свои силы на федеральном уровне.

В Казани девушкам предстоит продемонстрировать недюжинные знания и умения. Так, они будут участвовать в дебатах, отстаивая собственную позицию. А в конкурсе «Самопрезентация» придется подробно рассказывать о себе. Творческая часть состязания – танец, написание эссе и выступление перед зрителями. Что до последнего, у Даши есть намерение прочесть публике знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь…»

20 ноября станет известно, прошла калининградка в финал или нет. Именно тогда назовут 20 победителей – претендентов на корону. Сам финал состоится 22 ноября в Казани.

СПРАВКА «КП»

«Краса студенчества России» — крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток нашей страны. Конкурс проводится с 2014 года в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». В 2018 году проект реализуется в рамках «Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» с использованием президентского гранта.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Краса студенчества России» в предыдущие годы

2014 - Анастасия Клименко (Новосибирск)

2015 - Виолета Чиковани (Волгоград)

2016 - Полина Беспалова (Москва)

2017 - Людмила Блинникова (Хабаровск)